Cavazzen-Umbau in Lindau: Fördergeber springen auch bei Mehrkosten ein

Die Vorarbeiten zur Sanierung des Cavazzen laufen planmäßig. Der Depotbau ist im kosten- und Zeitplan. Fördergeber geben Zeichen, dass sie sich auch an möglichen Mehrkosten beteiligen. Zugleich läuft die Macke-Ausstellung sehr gut. Das haben OB Gerhard Ecker, Museumschefin Barbara Reil und Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn im jüngsten Kulturausschuss berichtet.

Es gebe Gespräche mit der Regierung von Schwaben, welche die verschiedenen Fördergeber koordiniert, sagte der OB und fügte hinzu, dass die Gesprächspartner um die schwierige Aufgabe wissen, ein historisches Gebäude von Grund auf zu erneuern und zu modernisieren. Kostensteigerungen von mehr als einem Zehntel seien da normal, im Fall des Cavazzen wären das mehr als zwei Millionen Euro. Die Fördergeber würden Lindau damit nicht alleinlassen, sondern ihre Zuschüsse entsprechend erhöhen, wenn die Stadt nachweisen kann, dass sie diese Kostensteigerungen nicht zu verantworten sagt, berichtete Ecker.

Vor diesem Hintergrund ist es aber gut, dass der Neubau des Depots völlig im Rahmen der Planung verläuft, wie Museumschefin Reil erklärte. Seit dem Richtfest seien weiterhin alle Arbeiten planmäßig verlaufen. Inzwischen sei das Gebäude verputzt und gestrichen, „jetzt wird gerade der Estrich eingezogen“.

Die Planung des neuen Stadtmuseums schreite immer weiter voran, ergänzte Reil. Museumsplaner und Gestalter arbeiten immer besser zusammen. Fachplaner prüften derzeit, welche der neuen Ideen im Gebäude auch technisch umsetzbar wären.

Infolge der Bauarbeiten wird es im Cavazzen vorerst keine großen Ausstellungen mehr geben. Und die Suche nach Ersatzräumen war laut Warmbrunn bisher vergeblich. Umso mehr freut sich der Kulturamtsleiter, dass die laufende Macke-Ausstellung erfolgreich ist. Die Zahl von 20 000 Besuchern habe man früher erreicht als bei der Klee-Ausstellung vor einem Jahr. Und dies, obwohl das überaus gute Wetter der vergangenen Wochen nicht museumsfreundlich war.

Die Zahlen sind eindrucksvoll: 146 öffentliche Führungen, 68 Sonderführungen, 50 Schulworkshops und drei Schulführungen gab es bereits, und fest stehen bereits weitere 164 öffentliche Führungen, 86 Sonderführungen, 106 Schulworkshops und neun Schulführungen. „Wir sind weit und breit das Museum mit dem größten museumspädagogischen Angebot“, stellte Warmbrunn fest.

Doschka bietet einen Vortrag statt Führungen an

Stolz ist der Kulturamtsleiter auch auf das Rahmenprogramm, als dessen Höhepunkt Kurator Roland Doschka am 27. Juli im Stadttheater einen Vortrag halten wird: „Vom Gartentraum zum Kunstraum“. Der Vortrag muss Ersatz sein für die in früheren Jahren so beliebten Kuratorenführungen, die Doschka aus gesundheitlichen Gründen heuer nicht so oft anbieten kann.

Weiterer Hinweis auf den Erfolg ist der Verkauf von Plakaten und Katalogen. Vor allem während der Psychotherapiewochen sei der Verkauf außergewöhnlich gut gewesen, berichtete Warmbrunn, der vermutet, dass die Lindauer Poster jetzt viele Wartezimmer in Deutschland zieren. Und der erste Druck der kataloge ist bereits ausverkauft: „Wir müssen den Katalog sogar nachbestellen.“