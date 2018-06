Caritas-Tafelladen braucht neue Helfer

An sechs Tagen in der Woche können Menschen mit geringem Einkommen im Tafelladen der Caritas billig einkaufen. Möglich ist das unter anderem, weil jeden Tag Teams von ehrenamtlichen Helfern im Laden stehen. Doch montags und mittwochs fehlen derezit Freiwillige: Die Lindauer Caritas sucht dringend neue Helfer, um den Laden in der Freihofstraße weiter wie gewohnt öffnen zu können.

Deutschlandweit leben laut Angaben des Bundesverbands der Tafeln zwölf Millionen Menschen in Einkommensarmut oder sind von ihr bedroht. Auch in Lindau gibt es viele Betroffene. Deswegen hat Harald Thomas, der Geschäftsführer des Lindauer Caritas-Kreisverbands, 2006 den Tafelladen aufgebaut.

Wie im Supermarkt ist der Einkauf dort nicht. „Wir wissen nie, was wir bekommen werden“, sagt Rosaly Niemann-Haisch, die seit über fünf Jahren im Montagsteam ist. „Denn wir bekommen, was übrig bleibt – das ist immer verschieden.“ Fahrer sammeln im Landkreis bei Produzenten, Geschäften und der Gastronomie überschüssige Nahrungsmittel ein, die dann im Laden für kleines Geld verkauft werden.

Helfer haben flexible Zeiten

Die meisten Kunden sind flexibel, lassen sich von dem überraschen, was die Tafelmitarbeiter in die Fächer und Auslagen geräumt haben. Die Kunden dürfen sich nur an einem Regal und dem „Zu verschenken“-Tisch selbst bedienen, überall anders stehen Mitarbeiter. „So kommt man ins Gespräch“, sagt Thomas.

Das Montagsteam trifft sich um 9 Uhr. Dann räumen die Helfer Waren ein und versehen sie mit Preisen. „Da hat jeder sein eigenes System“, sagt Niemann-Haisch, während sie Tortenböden, Brötchen und Seelen einsortiert. „Trotzdem muss jeder Helfer mal an jede Station, damit im Krankheitsfall jemand einspringen kann.“ Gerade deswegen ist es auch wichtig, dass jedes Tagesteam acht bis neun Helfer hat, obwohl nur sechs auf einmal im Laden stehen – die Teams für Montag und Mittwoch sind zur Zeit kleiner.

„Für uns bedeutet Ehrenamt nicht, dass man immer kommen muss“, sagt Thomas. „Deshalb sind wir für Mütter interessant, die vormittags keine Kinder mehr im Haus haben und sich einbringen wollen. Bei uns ist es kein Problem, wenn ein krankes Kind Betreuung braucht oder Ferien sind.“ Jedes Team verbringt zwischen vier und viereinhalb Stunden im Laden. Einige Helfer kommen nur jede zweite Woche. „Öfter wäre mir zu viel“, sagt die 76-jährige Hedwig Ruhsam. Sie ist Helferin seit der Gründung der Tafel. „Eigentlich wollte ich dieses Mal nicht kommen, weil ich mir gestern den Fuß verletzt habe. Aber ich konnte das Team nicht hängen lassen.“

Nach dem Einräumen ist Kaffeepause. „Dafür kommen wir morgens gerne eine Viertelstunde früher“, sagt Niemann-Haisch. Diese Zeit nutzen die Helfer, um ein bisschen zu ratschen.

Um halb elf öffnet die Tafel. Dann geht Eckhard Folkmer mit einem Stoffbeutel vor die Tür, der elf nummerierte Kugeln enthält – so viele, wie Kunden vor der Tür warten. „Wir lassen nur fünf auf einmal rein, sonst wird es zu voll“, sagt er. „Jeder will der Erste sein, also losen wir.“ Einige Kunden seien sehr dankbar, wollen etwas zurückgeben. „Dann bringen sie uns Zeitschriften mit. Oder Plastiktüten, damit wir genug da haben. Mich rührt das jedes Mal“, schildert Folkmer.

Insgesamt 300 Berechtigtenausweise gibt es derzeit, viele Ladenbesucher sind Stammkunden. „Ich kenne jeden mit seinen Macken“, sagt der Wasserburger Erich Schäfler, der seit zwei Jahren mithilft. „Bei den meisten weiß ich, wo sie herkommen, wie es ihren Familien geht.“ Es verwundert also kaum, dass er und ein paar der Kunden sich gegenseitig mit „Hallo, Chef“ und ein paar Sprüchen zur Frisur begrüßen. Doch jetzt sieht er oft auch neue Gesichter: „Klar, dass auch viele Flüchtlinge kommen. Da dauert es wieder, bis man alle kennt!“ Und auch, bis alle genug Deutsch sprechen, um sagen zu können, was sie kaufen möchten. Bis dahin tun es Gesten.

Als es ruhiger wird, nutzt Niemann-Haisch die Gelegenheit und fegt durch. „Wer hilft, darf nicht zu zimperlich sein. Manchmal bekommen wir gemischte Kisten, in denen schimmlige Zitronen sind oder ein ausgelaufener Joghurt.“ Dann muss sortiert werden, nicht mehr Essbares wandert in den Müll. „Auf den ersten Blick neigen viele dazu, unsere Arbeit zu unterschätzen. Das Verkaufen dauert vielleicht eine Stunde, den Rest der Zeit verbringen wir mit Vorbereitungen, Putzen und Aufräumen.“

Mitleid mit den Radieschen

Kurz vor Ladenschluss kommt ein Syrer, der allen ans Herz gewachsen ist. Er bringt immer mal wieder Lesestoff mit. „Es ist immer lustig hier, wir haben viel zu lachen“, sagt er und fachsimpelt über Milchprodukte.

Nachdem der letzte Kunde den Laden verlassen hat, erledigt Hedwig Ruhsam die Abrechnung. Ihre Kollegen im Laden bringen nicht verkauftes Gemüse in die vor zwei Jahren durch Pfandspenden finanzierte Kühlzelle und schwingen dann wieder Putzlappen und Besen. Gegen halb eins verlassen alle das saubere Geschäft, in dem am nächsten Morgen die Dienstagsgruppe ihre Schicht antreten wird.

Wer eines der Teams im Tafelladen unterstützen möchte, kann sich bei Harald Thomas melden, entweder telefonisch unter 0 83 82/94 86 94 oder per E-Mail an harald.thomas@caritas-lindau.de. Auch eine Unterstützung nur einmal im Monat oder alle zwei Wochen ist möglich – ganz nach dem Tafelmotto „Jeder gibt, so viel er kann“. Weitere Informationen, auch zu Spendenmöglichkeiten, gibt es im Internet auf www.tafel.de.