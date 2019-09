Caritas sammelt wieder für Bedürftige

„Gemeinsam stärker“ – Unter diesem Motto stehen in diesem Jahr die Caritas-Kollekte am Sonntag, 29. September, und die öffentliche Herbstsammlung der Caritas vom 30. September bis zum 6. Oktober. Das teilt die Caritas in einer Pressemitteilung mit.

Das Motto will daran erinnern, worauf es in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche ankommt. „Wer die tägliche Arbeit bei uns kennt, der weiß, dass viele Menschen täglich zuweilen vor nahezu unlösbar erscheinenden sozialen und finanziellen Herausforderungen stehen. Diese Herausforderungen machen wir uns als Caritas zu eigen, wir nehmen uns vorbehaltlos der Menschen an und begleiten sie so gut wie möglich, damit sie ihren Lebensweg weitergehen können.“, sagt Augsburgs Diözesan-Caritasdirektor Andreas Magg. Diesem Motto fühlen sich auch die Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Caritasverbandes Lindau verpflichtet und versuchen, mit ihren Beratungsangeboten, den beiden Tafelläden und zwei Mittagstischen die Not der Menschen zu lindern. „Jeder gespendete Euro hilft Menschen in schwierigen Lebenslagen.“