Caritas ruft zur Teilnahme an der Aktion „Kauf ein Teil mehr“ für die Lindauer Tafel auf

In Lindau werden am Freitag, 27. August, die Mitarbeiter des Unternehmens Xomox, das zur internationalen Organisation Crane Co. gehört, zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder die bewährte Aktion „Kauf ein Teil mehr“ zugunsten der Lindauer Tafel durchführen. Das teilt der Caritasverband für den Landkreis Lindau mit.

Die Aktion findet von 9 bis 17 Uhr vor dem Lidl-Markt in Lindau, dem Kaufmarkt und der Drogeriemarkt Müller im Lindaupark und dem Edeka-Markt Esslinger in Weißensberg statt. Dabei können die Kunden der genannten Märkte bei ihren Einkäufen wieder etwas mehr einkaufen und dies der Lindauer Tafel spenden. Im Blick hat die Caritas dabei vor allem Lebensmittel, die in den Tafeln Mangelware sind (etwa Drogerieartikel, Kaffee, Tee, Konserven und Getränke).