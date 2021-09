Caritas Herbst-Sammlung am 26. September

Unter dem Motto „Das machen wir gemeinsam“ stehen in diesem Jahr die Caritas-Kollekte am Sonntag, 26. September, und die öffentliche Herbst-Sammlung der Caritas vom 27. September bis zum 3. Oktober. Die Kampagne lädt laut Pressemitteilung ein, aktiv zu werden und Menschen beizustehen, denen es nicht so gut geht. „Ein leuchtendes Beispiel geben unsere rund 130 ehrenamtlichen HelferInnen, die sich gemeinsam in den Projekten der Caritas einbringen“, sagt Harald Thomas, Geschäftsführer des Caritasverbandes Lindau. In Deutschland engagieren sich rund 340 000 Menschen ehrenamtlich bei der Caritas. Sie leben nach dem Grundsatz „Die Anderen sind mir nicht egal!“. Diese Grundhaltung sei unerlässlich für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, so die Mitteilung weiter. Auch deshalb fordere der katholische Wohlfahrtsverband mehr Wertschätzung und bessere Bedingungen für Engagement und Ehrenamt. Diesem Motto fühlen sich auch die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Caritasverbandes Lindau verpflichtet und versuchen, mit ihren Beratungsangeboten und den beiden Tafelläden die Not der Menschen zu lindern: „Jeder gespendete Euro hilft Menschen in schwierigen Lebenslagen. Die Sammlung kommt Menschen vor Ort zugute, die Hilfe benötigen.“