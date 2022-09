Caritas bittet um breite Unterstützung für die Sammlung in den Pfarrgemeinden

„Wir müssen uns in den Pfarrgemeinden, in den Landkreisen und Städten gut auf die sozialen und wirtschaftlichen Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine vorbereiten. Wir werden bereitstehen müssen, weil die getroffenen wirtschaftlichen und finanziellen Boykottmaßnahmen insbesondere die Menschen auch bei uns treffen werden, die ohnehin schon unter und knapp an der Armutsgrenze in Deutschland leben“, so die Caritas in einem Schreiben. Die Caritassammlung vom 26. September bis 2. Oktober sei demnach eine sehr gute Gelegenheit, ausreichend Spenden dafür zu sammeln, damit alle gemeinsam den Menschen gut, schnell und unkompliziert helfen kann.

Die Pfarrgemeinden haben bei der Caritassammlung vielfältige Möglichkeiten, vor Ort zu entscheiden, wie sie das ihnen zustehende Drittel der Sammelergebnisse verwenden können. Die Caritas im Landkreis Lindau ist auf ihr Drittel der Sammlung angewiesen, weil sie damit hier oft und schnell direkte Hilfen ausreichen kann, um Notlagen unmittelbar und kurzfristig beheben zu können, bevor sie mit nachhaltigen Hilfen der Armutsbekämpfung wie den Tafeln in Lindau und Lindenberg, aber auch durch ihre Beratungsdienste grundlegend helfen kann.