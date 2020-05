Caritas öffnet wieder die Türen der Tafel und sucht für Mittwoch dringend Helfer

Eine schnelle Sofort-Hilfe in der Coronakrise hat die Lindauer Tafel von Lindauer Lions Club und Inner Wheel bekommen. Genauer gesagt 5000 Euro von den Lions und 1000 Euro von den Inner-Wheel-Damen. Geld, das die karitative Einrichtung in Zeiten wie diesen besonders dringend benötigt, um zu helfen.

Denn weil zahlreiche Ehrenamtliche über 65 Jahre alt sind und damit zur Risikogruppe gehören, ist die Tafel seit dem 17. März geschlossen, und Bedürftige können seither nicht mehr Lebensmittel zu günstigen Preisen einkaufen. Was besonders fatal ist, weil die ohnehin schon Schwachen auch in Krisenzeiten diejenigen sind, die benachteiligt sind. Denn sie müssen sich dem Risiko des täglichen Einkaufengehens aussetzen, weil sie es sich nicht leisten können, Vorräte anzulegen. Denn, wie Geschäftsführer Harald Thomas der LZ erklärte, „unsere Kunden konnten keine Hamsterkäufe machen. Die leben von der Hand in den Mund“.

Umso hilfreicher war es da, dass die Tafel eine Notversorgung organisiert hat, bei der Bedürftige an einem bestimmten Tag in der Woche kostenlose Lebensmittelpakete abholen konnten, die ein Team von haupt- und ehrenamtlichen Helfern vorgepackt hatte. Einzelpersonen bekamen eine Tüte mit lang haltbaren Lebensmitteln wie Reis, Nudeln, Konserven oder Tütensuppen, Tee oder Kaffee sowie Keksen, Schokolade, Waschmittel und Hygieneartikel. Ehepaare und Familien bekamen mehrere. „Das konnten dann schon um die 120 Tüten für durchschnittlich 90 Leute pro Ausgabe sein“, sagt Harald Thomas und erklärt, dass ein Drittel des Inhalts aus Spenden besteht, ein Drittel aus Zukäufen und ein Drittel aus Lieferantenspenden.

„Als jetzt die Clubleitung des Lions Club Lindau von den Problemen der Tafel erfuhr, richtete sie umgehend einen Spendenaufruf an ihre Mitglieder und konnte bereits nach wenigen Tagen eine Sofortspende in Höhe von 4000 Euro an die Tafel überweisen“, freut sich Achim Mellinghoff als Vertreter der Clubleitung und erzählt, dass der Dachverband der Lions diese Summe auf glatte 5000 Euro aufgerundet hat.

Zusätzliche 1000 Euro bekam Harald Thomas von Renate Poralla, der Schatzmeisterin der Lindauer Inner-Wheel-Damen. Geld, das sich der Serviceclub verdient, indem er jedes Jahr im Oktober einen Frauenkleiderbazar in St. Josef organisiert und ausrichtet. Dabei ist es Renate Poralla wichtig zu betonen, dass nicht nur insbesondere Familien von dem Geld unterstützt werden sollen, sondern, dass es auch an beide Tafeln im Landkreis, also nach Lindau und Lindenberg, fließen soll. Beides Wünsche, die ihr Harald Thomas gerne erfüllt, wie er versichert.

Abgesehen davon, dass ein Teil des Geldes der Lions bereits in die besagten Lebensmittelpakete geflossen ist, erwartet der Geschäftsführer, dass es im Laufe des Jahres und als Folge der Coronakrise den Menschen im Landkreis noch an weit mehr als nur an Geld für Lebensmitteln fehlen werde. Dafür soll dann dieses Geld zum Einsatz kommen. Zudem braucht der Tafelladen Plexiglaswände. Denn, und das ist eine weitere gute Nachricht, ab Montag öffnet die Lindauer Tafel wieder ihre Türen in der Freihofstraße. Unter strengen Sicherheitsregeln, wie solchen, dass nur ein Angehöriger pro Familie einkaufen kommen darf, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt bleiben muss und dass höchstens zwei Kunden im Laden sein dürfen. Natürlich besteht auch Maskenpflicht. Deshalb stellt die Tafel kostenlose und wiederverwendbare Alltagsmasken sowohl für Kunden als auch für ihre Mitarbeiter zur Verfügung.

Und weil einige der bewährten Helfer trotz allem noch weiterhin vorsichtig sein wollen, sucht Harald Thomas für kommenden Mittwoch händeringend drei bis vier Helfer. Wer also in diesen Zeiten etwas Gutes tun möchte, der meldet sich bei ihm unter der Telefonnummer 08382/75 00 111. Zudem weist er darauf hin, dass Lebensmittelspenden ab Montag nicht mehr in der Caritas-Geschäftsstelle sondern wieder direkt im Tafelladen abgegeben werden sollen. Und zwar montags, dienstags, donnerstags, freitags und samstags von 8.30 bis 9.30 Uhr und mittwochs von 12.30 bis 13.30 Uhr.