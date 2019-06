Cannibal Corpse kommt in den Club

Die Death-Metal-Band Cannibal Corpse veröffentlicht ihr 14. Stusio-Album. Am Donnerstag, 27. Juni, spielt sie im Club Vaudeville. Mit dabei ist Final Breath.

„Red Before Black“ heißt das neue Album von Cannibal Corpse. „Damit wiederkäuen sie keineswegs Altbekanntes, sondern legen die Messlatte einmal mehr höher an als zuvor und stellen eindeutig klar, wer die Standards setzt, wenn es darum geht, zwingende Musik zu machen, die gleichzeitig brutal und komplex ist“, heißt es in einer Ankündigung des Club Vaudeville. Zudem treibe sich die Band immer wieder zu neuen Extremen an, um sicherzugehen, dass ihre jeweils neusten Songs aus ihrem bisherigen Katalog hervorragen.

2018 ist Final Breath nach einer Pause wieder voll da

„Wir versuchen immer, aggressives Zeug zu komponieren, und das traf zwar auch auf A Skeletal Domain von 2014 zu, doch dieses Album kehrte eine Raffinesse hervor, die das neue Album nicht hat. Red Before Black ist musikalisch genauso anspruchsvoll wie alles andere von uns, aber so roh wie seit langer Zeit nicht mehr”, sagtt Bassist Alex Webster. „Wir haben uns mit diesen Stücken ungeheure Mühe gegeben, damit sie unseren Vorstellungen noch genauer entsprachen, als es bei jenen früherer Alben der Fall war”, fügt Drummer Paul Mazurkiewicz in der Mitteilung hinzu. „Und wie Alex sagt, finde auch ich, dass es so roh klingt wie lange nicht. Gleichzeitig halte ich es aber für konzentrierter, unser tightestes und eingängigstes Werk überhaupt.”

Als Vorband spielen am Donnerstag die Trasher Final Breath. „Die Franken waren früher ein gern gesehener Gast auf deutschen Bühnen, ehe sie sich zurückzogen und eine lange Pause einlegten“, heißt es in der Mitteilung. 2018 tauchten sie mit einem neuen Album aus der Versenkung auf.