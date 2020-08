Callcenter-Betrüger: Senior um hohe Geldsumme betrogen

Die Kriminalpolizei Lindau ermittelt in zwei Fällen von Enkeltrick-Betrügen, wovon einer für die Täter erfolgreich verlief. Es entstand ein hoher Vermögensschaden.

In beiden Fällen meldete sich eine weibliche Person. Die Anruferin, von der die Geschädigten am Telefon zunächst nur Weinen und Schluchzen vernahmen, gab auf entsprechende Stichworte der Geschädigten hin an, eine gute Freundin beziehungsweise eine nahe Verwandte zu sein und in einen Verkehrsunfall verwickelt zu sein.

Aufgrund des Unfalls drohe der Verlust des Führerscheins, zumal der Unfallgegner ein Rechtsanwalt sei. Dies könne aber durch Zahlung einer hohen Bargeldsumme zur Schadensregulierung abgewendet werden.Im ersten Fall am 12. August sprach die Bankberaterin ihre Kundin vor der Abhebung an und stellte dann den Kontakt zur Polizei her.

Im zweiten Fall hob ein Senior am 13. August einen fünfstelligen Betrag von seinem Konto ab. Das Geld übergab er wenig später an seiner Wohnungstür einem Unbekannten. 2020 verzeichnete das Präsidium im Zuständigkeitsbereich bereits etwa 80 Anrufe. Mit diesem Fall waren davon vier „von Erfolg gekrönt“. Bislang entstand dabei Schaden in Höhe von etwa 100 000 Euro.

Die Polizei rät dazu misstrauisch zu sein, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selbst mit Namen melden. Der Angerufene solle Anrufer grundsätzlich dazu auffordern, ihren Namen selbst zu nennen. Ebenfalls skeptisch reagieren sollte man, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, der Angerufene diese allerdings nicht als diejenigen erkennen kann.

Deshalb rät die Polizei, Details zu erfragen, die nur der richtige Verwandte oder Bekannte wissen kann. Ebenso sollte man sich zu nichts drängen lassen und keine Details zu familiären und finanziellen Verhältnissen preisgeben. Und wer Opfer eines Enkeltricks geworden ist, soll dies unbedingt anzeigen.