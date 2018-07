C-Juniorinnen erreichen Württembergische

Nach elf Jahren ist es am vergangenen Wochenende der Jugendfußballabteilung der SpVgg Lindau erstmals wieder gelungen, dass sich aus ihren Reihen eine Jugendmannschaft über die Bezirksmeisterschaft in der Halle für die Württembergische Hallenmeisterschaft qualifizieren konnte.

Im Finalturnier der Bezirkshallenrunde zeigte die C-Juniorinnenmannschaft von Trainer Hans Weishaupt was in ihr steckt. Zwar hatte man bei der Auslosung Pech, als man – wie laut Pressebericht der Turnierverlauf zeigte – in die stärkste Gruppe kam. So hatte man den späteren Bezirkshallenmeister SC Unterzeil und den Vize-Bezirkshallenmeister TSB Ravenburg II in seiner Gruppe. Die beiden führenden Mannschaften der anderen Gruppe, den TSB Ravensburg und die SG Wilhelmsdorf/Riedhausen, konnten die Fußballerinnen vom Bodensee in der Vor- und Zwischenrunde jeweils besiegen.

Nachdem die Lindauer gegen den TSB Ravensburg II durch einen Treffer von Alice Nuernbergk führten, mussten sie kurz vor Schluss zwei unnötige Gegentreffer hinnehmen. Auch gegen den SC Unterzeil gelang es der Mannschaft der C-Juniorinnen, den schnellen Führungstreffer des SC Unterzeil durch Melanie Raab auszugleichen und das Spiel bis kurz vor Schluss offen zu halten, ehe man abermals zwei Gegentreffer in der Schlussphase bekam. Gegen den FC Wangen gewannen die Lindauer durch Treffer von Alice Nuernbergk (zwei Tore) und Lisa Wisotzki mit 3:1.

So kam es im Spiel um Platz fünf zu einem Entscheidungsspiel um die Teilnahme an der Württembergischen Meisterschaft in der Halle gegen den SV Achberg. Gegen den Nachbarverein aus dem Württembergischen ging die Mannschaft sehr motiviert zu Werke und konnte durch Melanie Raab in Führung gehen. Zwar musste man danach den Ausgleich hinnehmen, jedoch erzielte Raab mit ihrem dritten Turniertor den knappen 2:1-Endstand. Beim Schlusspfiff feierte die Mannschaft um Kapitän Hannah Penz ihre unglaubliche Leistung und den größten Erfolg der vergangenen Jahre in der Jugendfußballabteilung der SpVgg Lindau.

Nach diesem Sieg zieht die Lindauer Mannschaft mit dem SC Unterzeil, dem TSB Ravensburg und der SG Wilhelmsdorf/Riedhausen in die Verbandrunde des Württembergischen Fußballverbands ein.