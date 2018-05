Busverkehr ist eingeschränkt

Vom 12. Februar bis 16. Februar 2018 freuen sich die Schüler im bodo-Gebiet (bayerisches und baden-württembergisches Gebiet) über die Ferien. Schülermonatskarte und Junior-Ticket gelten dann ganztägig im Gesamtnetz in Bus und Bahn.

Der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund möchte die Fahrgäste auf die Einschränkungen im Busverkehr während der Winterferien hinweisen. In den Schulferien von Montag, 12. Februar bis Freitag, 16. Februar 2017 verkehren die im Bus-Fahrplan als „S“ (Schulzeit) gekennzeichneten Kurse nicht. Die Fahrgäste werden gebeten, dies bei ihrer Reiseplanung zu beachten.

Detaillierte Informationen sind beim jeweiligen Omnibusunternehmen oder in den Fahrplantabellen direkt unter www.bodo.de im Bereich „Fahrpläne“ erhältlich.

Schülermonatskarten und Junior-Tickets haben in der genannten Ferienzeit ganztägige Netzgültigkeit in Bus und Bahn im bodo-Verbundgebiet (außer in den DB-Fernzügen IC/EC). Schüler- oder Altersnachweis sollten bitte stets mitgeführt werden. Die Ferienregelung greift aufgrund der Fasnet bereits ab Freitag, den 9. Februar.

Während der Fasnet-Tage verkehren einige Buslinien eingeschränkt. Hinweise gibt das jeweilige Busunternehmen. Es empfiehlt sich ein Blick an das Ende der Fahrplantabellen. Dort stehen ebenfalls Hinweise zu den Ferien- und Fasnet-Einschränkungen. Die bodo-App beziehunsgweise die elektronische Fahrplanauskunft informieren stets aktuell und berücksichtigen die diversen Einschränkungen.

Auskünfte & Informationen

Telefon: ServiceCenter DB ZugBus GmbH:0731/ 1550-0; KundenServicePunkt ZUP Lindau08382/ 7042-42; RBA-KundenCenter Lindau08382/ 91109-0; Landesweite Fahrplanauskunft: 01805/ 77 99 66;

Internet: www.bodo.de, www.bodo-ecard.de

Mobil: Fahrplan-App für Android und iOS

www.bodo.de/handyticket (lz)