Busverkehr in den Ferien eingeschränkt

Während der Sommerferien ist der Busverkehr im Gebiet des Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbundes (bodo) eingeschränkt. In den Schulferien in Baden-Württemberg vom 26. Juli bis 8. September und in Bayern vom 30. Juli bis 10. September verkehren die im Bus-Fahrplan als „S“ (=Schulzeit) gekennzeichneten Busse nicht.

Schülermonatskarten und JuniorTickets haben in der genannten Ferienzeit ganztägige Netzgültigkeit in Bus und Bahn im bodo-Verbundgebiet (außer in den DB-Fernzügen IC/EC). Seit 1. Januar 2018 zählt neben den Landkreisen Bodenseekreis und Ravensburg auch der Landkreis Lindau zum bodo-Gebiet dazu. Zudem ist die September-Schülermonatskarte bereits ab 26. Juli gültig, also auch im gesamten Monat August. Ein Schüler- oder Altersnachweis sollte mitgeführt werden.