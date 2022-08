Busfahrer vergisst Tankdeckel zu schließen

Nach dem Tankvorgang am Mittwochvormittag hatte ein Busfahrer vergessen, den Tankdeckel zu schließen. In der Folge schwappte, ausgehend von der Tankstelle, insbesondere in Kurvenbereichen immer wieder Kraftstoff auf die Fahrbahn, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

Die betroffenen Stellen auf dem Parkplatz Blauwiese, in der Achstraße, Reutiner Straße, Robert-Bosch-Straße sowie der Bregenzerstraße von der Feuerwehr abgesichert und abgearbeitet (Foto: Feuerwehr Lindau).

Bereits Dienstagabend um 21.15 Uhr wurde der Löschzug West in den Stadtteil Aeschach alarmiert. Die Polizei forderte die Feuerwehr zur Öffnung einer Wohnung an, da sich Angehörige um die Bewohnerin sorgten und niemand öffnete. Die Kräfte verschafften sich über die Wohnungstüre Zugang zur Wohnung. Daraufhin bestätigte sich, dass sich die Bewohnerin in einer hilflosen Lage befand, woraufhin die Rettungswagenbesatzung umgehend die Patientenversorgung übernommen hatte.