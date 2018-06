Bus- und Bahnfahrer schonen das Klima

Debatten um den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sind ein bisschen wie die Frage, was zuerst da war: Henne oder Ei. Übertragen auf den Landkreis Lindau lautet sie: Muss zuerst ein teures aber vernünftiges ÖPNV-Angebot eingerichtet werden, damit mehr Menschen aufs Autofahren verzichten, oder müssen zuerst genug Bürger nach lebensnah getakteten Bussen schreien, damit was passiert? Eine Erkenntnis der verkehrspolitischen Diskussion des Grünen Kreisverbandes am Sonntagabend im Gasthof Köchlin jedenfalls war, dass der ÖPNV in bestimmten Teilen im Landkreis unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle der Bürger liegt.

Paradebeispiel dafür sei Niederstaufen. Denn die Einwohner dort empfinden sich an Lindau oder Lindenberg ungefähr so gut angebunden wie Weißrussland an die EU. Abgesehen vom Schulverkehr, gibt es nach Aussagen von Alfons Hener exakt zwei Busse am Vormittag, die „sinnigerweise“ innerhalb einer Stunde fahren und somit die Chauffeure zwar tiefenentspannt, aber ohne Fahrgäste unterwegs seien.

Eduard Stützle vom Landratsamt Lindau mühte sich redlich, als Zuständiger und Sachkundiger die Anstrengungen des Landkreises zur Verbesserung des ÖPNV in seinem Vortrag deutlich zu machen. Überzeugen konnte er die Mehrheit der rund 25 grün-bunten Zuhörer allerdings nicht. Die zeigten aber Verständnis für Stützle, der Verbindungen und Takte auch nur so verbessern könne, wie es die Finanzlage zulasse. Die Grünen Kreisräte sagten ihm jedenfalls zu, ihn im Kreistag unterstützen zu wollen, also politische Mehrheiten zu organisieren, um tatsächlich mehr Geld für den ÖPNV zur Verfügung zu stellen.

„Ein Drittel des Konzepts betrifft Mobilität und Verkehr“

Dass sowieso deutlich mehr getan werden müsse, arbeitete Grünen-Kreisrat und Klimaschutzbeauftragter Steffen Riedel in seinem Vortrag über das Kreisklimaschutzkonzept heraus, das im Kreistag einstimmig angenommen worden war. „Ein Drittel des Konzepts betrifft Mobilität und Verkehr“, sagte Riedel. Somit handle es sich um einen Schlüsselbereich, um die Klimaziele des Kreises zu erreichen. Und damit heißt die einfache Gleichung: Mehr Menschen in Bussen und auf Schienen bedeuten weniger klimaschädliche Emissionen. Riedel wurde in der Diskussion aber nicht müde zu betonen, dass es wenig konstruktiv sei, mit unrealistischen sprich nicht konsensfähigen Anträgen im Kreistag zu arbeiten. Der stellenweise hörbar aufgebrachte Riedel warf seinen Grünen Kreistagskollegen, unter anderen den verblüfft reagierenden Alexander Kiss, Uli Kaiser und Max Strauß vor, in der Frage „politisch versagt“ zu haben.

Im Bregenzerwald geht’s auch

Dass ein gutes Angebot, sehr wohl eine gute Nachfrage schaffen könne, argumentierten verschiedenen Diskutanten am Beispiel des Lindauer Stadtbusses. Vor seiner Einführung verbuchte die Stadt jährlich eine halbe Million Fahrgäste, heute seien es 2,4 Millionen. Stützle zweifelte mehrfach an, dass dieser städtische Effekt auf die ländliche Region übertragbar ist. Dem setzte Alexander Kiss entgegen, dass in Vorarlberg ein ausgezeichnetes Bussystem etabliert sei, das noch dazu mit 365 Euro für die Jahreskarte erschwinglich sei und das gesamte Bundesland abdecke. „Die Österreicher sind auch nicht anders als wir. Und wenn die es schaffen, den Bregenzerwald richtig anzubinden, dann muss uns das im Allgäu auch möglich sein“, sagte Uli Kaiser. Für Ulrike Lorenz-Meyer ist das Ziel erst dann erreicht, wenn „jeder auf dem Land zur Arbeit, ins Theater und wieder nach Hause ohne eigenes Auto kommt“. Die Versammlung einigte sich darauf, in einem Workshop zunächst Eckpunkte für realistische Verbesserungen festzulegen und dann entsprechende Anträge im Kreistag einzubringen.