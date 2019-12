Burkhard Pflomm wird neuer Kantor in Lindau

Burkhard Flomm kommt als neuer Dekanatskantor nach Lindau. Ende November wurde der 52-Jährige von einem Wahlgremium bestimmt, wie Pfarrer Eberhard Heuß mitteilt. Dieser Ausschuss unter der Leitung von Dekan Jörg Dittmar (Kempten) bestand aus Vertretern des Dekanats, der Lindauer Kirchengemeinden und aus Kirchenmusikern. Das Gremium konnte aus drei Kandidaten und Kandidatinnen auswählen, die der Landeskirchenmusikdirektor Ulrich Knörr (München) vorgeschlagen hatte.

Burkhard Pflomm stammt aus Esslingen und studierte an der dortigen Hochschule für Kirchenmusik. Seit 2000 ist er Kantor und Organist in der evangelischen Kirchengemeinde Bietigheim. Zusätzlich hat er auch acht Jahre am dortigen Gymnasium unterrichtet. Ihm ist es laut Pressemitteilung wichtig, mit anderen gemeinsam Ideen zu entwickeln und vielen Menschen ein Stück Heimat in der Gemeinde zu bieten. Auch sucht er die Vernetzung mit anderen Kulturträgern. Neu ist für ihn die Arbeit mit Gästen im Rahmen der Lindauer Sommerkirche. In Lindau wird er hauptsächlich in der Gemeinde St.Stephan-Christuskirche tätig sein. Außerdem wird er die Organisten der Region unterstützen.

Pflomm ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er wird seinen Dienst voraussichtlich im Mai 2020 beginnen.