Am 16. April findet von 11 bis 17 Uhr wieder ein buntes Osterfest im Lindaupark statt. Es stehen eine große Oster-Olympiade mit Riesen-Ei-Hindernisparcour, Eier-Zielwurf, Eier-Fischen, Osterpuzzle uvm. im ersten Obergeschoß des Centers auf dem Programm.

Darüber hinaus kommen die Ostermaskottchen – ein brauner und ein weißer Osterhase – zu Besuch. Die beiden Maskottchen stehen für lustig-verrückte Erinnerungsbilder zur Verfügung und haben die ein oder andere Oster-Überraschung im Gepäck. Zudem präsentiert sich der Fotobus ab 11 Uhr auf der Plaza des Lindauparks mit den passenden Requisiten.

Nach dem Motto „Bastel Dir frohe Ostern" gibt es im Vorfeld bereits die Oster-Bossel-BOXX. Diese Bastel-Box enthält sämtliche Utensilien für 11 tolle österliche Bastelideen. Einzige Voraussetzung: Ein selbstbemaltes Osterei ab dem 9. April am i-Punkt abgeben und dafür eine kostenlose Oster-Bossel-BOXX bekommen. Die „Eier-Rohlinge" dafür sind gratis am i-Punkt des Lindauparks erhältlich, so lange der Vorrat reicht. Alle bemalten Ostereier werden pünktlich zum Osterfest auf dem i-Punkt-Dach ausgestellt.

Das österlich und frühlingshaft dekorierte Einkaufszentrum wartet mit den neuesten Frühjahrskollektionen und Lifestyle-Trends auf.