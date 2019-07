Bunte verteidigen Bürgerbegehren gegen Vorwürfe

Das Bürgerbegehren sei nicht undemokratisch, sondern vielmehr ein ausdrücklich demokratisches Recht. Die Bunte Liste verteidigt sich in einer Pressemitteilung gegen Vorwürfe. So habe man das Bürgerbegehren auch nicht hinausgezögert.

Ein Bürgerbegehren gegen einen Mehrheitsbeschluss des Stadtrats unterhöhle nicht die repräsentative Demokratie, wie es nun mancher den Bunten vorwerfe, weil diese ein Bürgerbegehren starten, nachdem sie im Stadtrat keine Mehrheit hatte. Ulrike Lorenz-Meyer, Alexander Kiss und Udo Sürer halten dem entgegen: „Würde man dieser Argumentation folgen, dann wäre jedem politisch interessierten Menschen, der in irgendeiner Form in einer im Stadtrat vertretenen Gruppierung organisiert ist, das Recht genommen, wie andere auch ein wesentliches, in der bayerischen Verfassung verankertes demokratisches Verfahren einzuleiten.“ Ein Bürgerbegehren sei ein demokratisches Instrument, das jedem Bürger zur Verfügung stehe. Es gebe den Bürgern außerhalb der Stadtratswahlen die Möglichkeit, bei wichtigen Sachthemen die Politik mitzubestimmen. Die Schlussfolgerung der Bunten: „Jeder Bürger, der Volksbegehren und Bürgerbegehren initiiert, durchführt und unterstützt, handelt daher zutiefst demokratisch.“ Dass die Stadträte der Bunten ihre eigene Basis hierbei unterstützen, sei selbstverständlich. Lorenz-Meyer, Kiss und Sürer widersprechen zudem dem Vorwurf, sie hätten das Bürgerbegehren gegen das Parkhaus am Karl-Bever-Platz hinausgezögert, bis größtmöglicher Schaden entsteht. Vielmehr habe man gewartet, bis sich Initiatoren finden, die das Bürgerbegehren betreiben. Die Bunten weisen zudem darauf hin, dass ein Bürgerbegehren erst nach förmlicher Änderung des Flächennutzungsplans und Satzungsbeschluss im Bebauungsplanverfahren möglich gewesen sei. Beides erfolgte in der Ratssitzung am 26. Juni.

Die Bunten erinnern zudem an das Kompromissangebot zum Karl-Bever-Platz, das sie der Stadtratsmehrheit im November unterbreitet haben. „Die Städträte waren zwar diskussionsbereit, aber nicht einsichtig genug, um von ihren Maximalforderungen abzurücken.“ Ebenso habe die Mehrheit im Mai den Antrag der Bunten Liste abgelehnt, die Lindauer mittels Ratsbegehren an die Wahlurnen zu holen.

Die Bunte Liste erklärt erneut, das Bürgerbegehren habe neben dem Aus für das Parkhaus das Ziel, „über Dialog und Diskussion die gespaltene Bürgerschaft wieder zusammenzuführen und eine zukunftsfähige Lösung zu erarbeiten“.