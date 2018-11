Bunte Parkscheiben und kaputte Automaten: Was zu beachten ist

Zwischen Ärger über volle Parkplätze und Freude über die perfekt Lücke - Parken ist ein Teil des Autofahreralltags. Ab wann ein Auto parkt, ist durch die Straßenverkehrsordnung klar definiert. Sobald der Fahrer das Auto verlässt, gilt es als geparkt. Kurz im Parkverbot stehen und in unter drei Minuten zum Bäcker- das geht daher nicht. Es muss jemand am Steuer sitzen.

Wie man im Kampf um die besten Parkplätze richtig handelt, ist detailgenau vorgegeben. Freiräume für kreative Ideen und Notfalllösungen kennt der Gesetzgeber kaum.

In dieser Woche hat beispielsweise ein vermeintliches Knöllchen wegen einer pinkfarbenen Parkscheibe in St. Augustin für Diskussionen gesorgt. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadt in der Nähe von Bonn hatte einer Autofahrerin einen gelben Zettel am Auto mit dem Hinweis hinterlassen, dass ihre Parkscheibe ungültig sei. Am Ende gab die Stadt jedoch Entwarnung: Es werde kein Bußgeld eingefordert.

Die Parkscheibe richtig einsetzen

Bunte Parkscheiben scheinen unproblematisch zu sein, doch die deutsche Straßenverkehrsordnung sieht das anders: Darin wird die Parkscheibe nämlich als Verkehrszeichen aufgeführt - blau muss sie sein, elf Zentimeter breit und 15 Zentimeter hoch.

Diese Vorgaben sind auch dem Ordnungsamt in Ulm bewusst, trotzdem wird bei der Farbe ein Auge zugedrückt. "Solange wir alles Wichtige erkennen können, ist uns der Rest eigentlich wurst", sagt Corinna Berger, Leiterin der Ulmer Bußgeldstelle.

Geht nicht: eine Parkscheibe in Pink. (Foto: dpa)

Unsicherheit herrscht auch beim Einstellen der Parkscheibe. So muss immer auf die nächste halbe Stunde eingestellt werden - dabei räumt die Verkehrsordnung dem Verbraucher einen Vorteil ein. Erreicht man beispielsweise einen Parklücke um 12.31 Uhr, darf man das Rädchen auf 13 Uhr einstellen. "Es kommt auch immer wieder vor, dass die Parker die Uhr auf das vorraussichtliche Ende der Dauer einstellen", sagt Berger.

Später beim Auto vorbeischauen, um die Zeit umzustellen, ist verboten. Das gleiche gilt für Parkscheine: Das Auto muss nach Ablauf der bezahlten Zeit die Lücke verlassen - zumindest für wenige Minuten. Durch diese Beschränkung solle erreicht werden, dass möglichst viele verschiedene Fahrzeuge nacheinander auf dem Parkplatz parken können, informiert der ADAC.

Ein Blick in den Bußgeldkatalog zeigt außerdem: "Verlangt die Beschilderung, dass für das Parken die Parkscheibe vorgeschrieben ist, gilt jedes Fahrzeug, in dem keine Parkscheibe eingelegt ist, als widerrechtlich abgestellt."

Sind handgeschriebene Zettel erlaubt?

Hat man keine Parkscheibe oder Anwohnerausweis zur Hand, sind handgeschriebene Nachrichten keine Option, sagt Michael Stiefenhofer von der Straßenverkehrsbehörde in Lindau. In diesem Fall müsse man mit einem Bußgeld rechnen. In Lindau werden täglich die Straßen auf Parksünder kontrolliert - und zwar von 7 bis 23.30 Uhr.

Falls man als Anwohner noch keinen Ausweis hat, werde im Normalfall eine Verwarnung ausgesprochen. Solange man plausibel erklären könne, warum man den Weg zum Amt noch nicht erledigen konnte, werde die Verwarnung auch mal eingestellt, sagt Stiefenhofer. "Die Person muss sich dann aber schon melden, das Auto kann nicht wochenlang mit einem selbst ausgestellten Anwohnerschein herumstehen."

Defekter Parkschein-Automat ist keine Ausrede

Auch bei Parkautomaten sieht die Verkehrsbehörde in Lindau wenig Spielraum. Nur weil ein Automat eine bestimmte Münze nicht annimmt, sei das noch kein Defekt, sagt Stiefenhofer. "Der Verkehrsteilnehmer ist dazu angehalten, so viele Versuche mit verschiedenen Münzen zu tätigen wie möglich."

Falls alles nichts hilft, muss der Parkende einen anderen Parkautomat in der Nähe aufsuchen. Wenn der Suchende diesen nicht findet, darf ein Auto auch ohne Parkticket abgestellt werden. Dann müsse man aber eine Parkuhr verwenden und dürfe die Höchstparkdauer nicht überschreiten, sagt Stiefenhofer.

Parkrechnung per Handy bezahlen ist noch nicht in Mode

Laut dem Portal Bußgeldkatalog.de gibt es immer öfter Probleme rund um das Parken. Deshalb führen immer mehr Städte bargeldloses Zahlen für Parken über eine Handy-App ein. So wird über die Kreditkarte oder eine Lastschrift Geld an den Parkplatzbetreiber überwiesen. In Lindau gibt es schon eine Park-App, in Ulm arbeite man laut Corinna Berger an einer Idee für die Umsetzung.

Auch elektronische Parkscheiben sind geregelt

Mittlerweile sind auch elektronische Parkscheiben verbreitet. "Die sind nicht grundsätzlich verboten", sagt Stiefenhofer. Doch auch dabei gibt der Gesetzgeber Regeln vor: Unter anderem muss der Bildschirm eine 24-Stunden-Zeitangabe und eine Zahlenhöhe von mindestens 20 Millimetern bieten. Außerdem sollen das Verkehrszeichen "314" und das Wort "Ankunftszeit" angezeigt werden.

Für tricksende Parker gibt es jedoch auch eine beruhigende Nachricht: Abgeschleppt werde im Normalfall nur, wenn ein Auto den Verkehr behindert oder eine Feuerwehrzone missachtet wird - zumindest in Lindau.