Bunte Liste fragt: Warum mit der Bahn verhandeln?

die Bunte Liste äußert sich in einer Stellungnahme zum Bahnhofsgebäude in Reutin. Dieses sei auch bei einer Podiumsdiskussion der Lindauer OB-Kandidaten thematisiert worden. Kandidat Kai Kattau habe von schwirigen Grundstücksverhandlungen mit der Deutschen Bahn berichtet. Die Bunte Liste fragt sich laut Stellungnahme, „warum wir mit der DB AG überhaupt verhandeln müssen“?

Die Bahn wolle kein Bahnhofsgebäude erstellen, sondern nur Mieterin in einem solchen Neubau werden. Auch der Bau der Erschließungsstraßen und -wege sei Aufgabe der Stadt Lindau. Seit Jahrzehnten gibt es laut Bunter Liste einen Preis für Verkehrsflächen. Die etwa 31 Euro pro Quadratmeter (früher 60 D-Mark) werden bezahlt, egal ob Private oder staatliche Stellen, Flächen für Straßen, Gehwege und Radwege verkaufen, heißt es in der Stellungnahme. Die BL fragt sich daher, warum die Deutsche Bahn von den Lindauer Steuerzahlern mehr Geld erhalten sollte. „Nur weil sie astronomische Gehälter an ihre Vorstände bezahlt, ist die Bahn nicht berechtigt hier erpresserisch aufzutreten“, heißt es in der Stellungnahme. Und auch die Grundstücke für die Gewerbefläche eines Bahnhofneubaus seien in Lindau einfach zu bepreisen. BL: „Wenn die Bahn spekulieren will, soll sie selbst bauen und ins Risiko gehen. Aber Grundstücksspekulationen auf dem Rücken unserer Bürgerschaft sind nicht hinnehmbar.“ Die Stadt sei selbstbewusste Partnerin der Bahn und keine Bittstellerin. Und falls dies bei der DB AG nicht verstanden wird, sei es höchste Zeit für eine Klarstellung durch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). „Wenn also die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Lindau, die GWG, nun dieses Bahnhofsgebäude erstellen will und die DG Immo beim Verkaufspreis nicht spurt, muss es heißen: Minister Scheuer übernehmen Sie“, schreibt Uli Kaiser für die BL.