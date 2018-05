Bunte Liste diskutiert über Inklusion

Themenabend der Bunten Liste: In der Weinstube Reutin diskutierten etwa 30 Fachleute aus dem psychosozialen Bereich gemeinsam mit Betroffenen und interessierten Bürgern leidenschaftlich über das Thema Inklusion, berichtet die Bunte Liste (BL) in einem Presseschreiben. Wie lässt sich das UN Menschenrecht auf gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderung umsetzen und wie weit ist der Prozess in Lindau bislang gediehen?

Stadträtin Ulrike Lorenz-Meyer von der BL begrüßte die Runde und berichtete über ihre ernüchternden Erfahrungen als Behindertenbeauftragte des Lindauer Stadtrats, wenn es um den Bau einer öffentlichen Behindertentoilette am Rathaus geht, den die Stadt seit Jahren vor sich hergeschoben hat. Auch wenn der Stadtrat dem mit großer Mehrheit zugestimmt hat, dauert es viel zu lange, bis die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen und der Bau auch durchgeführt wird, heißt es in dem Bericht weiter.

„Der Mensch ist nicht behindert, er wird behindert“, leitete Angela Königer von der Stiftung Liebenau ihr Impulsreferat ein und überraschte mit Zahlen und Fakten: Nur vier Prozent der Behinderungen sind angeboren, 96 Prozent werden im Laufe des Lebens durch Unfälle und Erkrankungen erworben. Damit ist klar: Behinderung kann alle treffen und Behinderungen sind völlig unterschiedlich.

Und wie lebt beziehungsweise wohnt es sich mit einer Behinderung in Lindau? Kritik wurde an der Lindauer GWG sowohl von Betroffenen als auch von Fachleuten geäußert, deren Mieten zu hoch seien und deren sozial gebundener Wohnraum nicht ausreiche. Häufig treffen behinderte Mietanwärter auf Unverständnis. „Sprechen Sie doch mit uns, ehe Sie Wohnungen für Behinderte bauen“, bietet Gabriele Braun als Betroffene der GWG an, als es um das Haus am Holdereggenweg geht, das für Behinderte schon wegen der schwer gängigen Türen und der Waschmaschinen im Keller nicht geeignet ist. Braun bereichert den Abend mit berührenden Erfahrungen und wohl durchdachten Vorschlägen.

Beim Lindaupass, der finanziell schlecht gestellten Menschen durch verschiedene Vergünstigungen mehr Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen soll, ist man sich schnell einig, dass er überarbeitet werden muss. Viel zu wenige Angebote, zu gering die Preisnachlässe für Menschen, die meist wegen ihrer Behinderung an der Armutsgrenze leben müssen. Ein Stiftungsbudget für Kulturereignisse nach dem Vorarlberger Beispiel wird unter anderem vorgeschlagen.

Dass es im Sommer mit den vielen Touristen schwer ist, mit dem Stadtbus zu fahren, wird nachvollziehbar von einer betroffenen Teilnehmerin geschildert. Da wird schon einmal ein Rollifahrer an der Haltestelle stehen gelassen und andere trauen sich gar nicht mehr in den Bus wegen Überfüllung. Erfahrungen, die zeigen, wie schwer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Menschen mit Handicap sein kann. Wobei Inklusion bedeutet, dass auch einmal ein Behinderter warten muss, wie Eike von Hoyer schmunzelnd anmerkt.

Dass Inklusion ein Prozess ist, an dessen Anfang wir noch stehen, wurde vor allem beim Thema Bildung deutlich. Manche Eltern waren froh, dass es noch Förderschulen im nahe gelegenen Baden-Württemberg gibt. Die Klassen in Bayern seien zu groß, es fehlten die entsprechend ausgebildeten Lehrer und Schulbegleiter, so ihre Kritik. Manche Eltern wiederum bestünden auf Integration. Derweil sei noch nicht einmal klar, wie die Schulabschlüsse der Kinder aussehen sollen. „Geld ist da,“ sagt die Leiterin vom Inklusionsbereich der Mittelschule Reutin, Elke von Hoyer: „Es fehlen uns die Fachkräfte“. Zudem gibt es für inklusive Kinder keine geeigneten Möglichkeiten, nach der Schule eine sinnvolle Arbeit zu finden.

Positive Beispiele aus anderen Ländern und Bundesländern machen Hoffnung, dass es auch in Bayern mit der Inklusion vorangeht, so dass nicht mehr die Handicaps der Menschen im Vordergrund stehen, sondern das, was sie hindert gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.