Bunt und vergänglich: Dieser Künstler aus der Region malt mit Licht

Gregor Eisenmann illuminiert das Kunstmuseum auf der Insel am Freitag, 29. April, zur Vernissage der Sonderausstellung „Mythos Natur“. Am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Mai, folgt das „Kirchleuchten“ an der evangelischen Kirche St. Verena in Reutin, die vor rund 150 Jahren gebaut und eingeweiht wurde. Die Lichtinstallationen sind jeweils ab Einbruch der Dunkelheit zu sehen.

Zum Kirchenjubiläum gibt es zwei weitere Veranstaltungen: Am Samstag, 7. Mai, 19 Uhr gastiert in der Kirche St. Verena die Musikgruppe Vuimera. Ihre Klänge bewegen sich zwischen einem weichen Jazz und zeitgenössischen Melodielinien. Karten für 20 Euro gibt es im Pfarrbüro im kiez. Für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt frei, aber eine Platzreservierung nötig.

Am Sonntag, 8. Mai, 10.15 Uhr feiert die Gemeinde einen Festgottesdienst, bei dem Kinder Szenen aus der 150-jährigen Geschichte von St. Verena darbieten. Die Predigt hält Dekan Jörg Dittmar aus Kempten. Anmeldung ist per E-Mail unter pfarramt.stverena.li@elkb.de erforderlich.