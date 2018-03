Bunt macht sich der Frühling bemerkbar

Der Frühling steht vor der Tür, und die Lindauer genießen die ersten warmen Sonnenstrahlen. Nach der klirrenden Kälte schmilzt jetzt das Eis auf dem See, und es fängt zu blühen an. Für manche gibt es in diesen Tagen schon das erste Schleckeis im Jahr.

Tomas Kyzek merkt vor allem bei seiner Arbeit, dass der Frühling kommt. Er arbeitet im Eiscafe Schreier am Lindauer Seehafen. Besonders am Wochenende sei dort viel los. „Gestern war es schon wie in der Hochsaison.“ Es seien aber auch „Massen an Leuten hier im Hafen“ gewesen, und die Leute hätten das ganze Eis aufgegessen.

In der Sonne zieht so mancher schon seine Winterjacke aus. „Jetzt hat jeder so ein bisschen das Bedürfnis nach Farbe“, merkt Claudia Auer, die im Bekleidungsgeschäft Tutto d’italia arbeitet. Als es so richtig kalt war, lief auch der Verkauf von Frühlingswaren noch nicht so gut. Jetzt, da es wärmer wird, kommen die Kunden. Auer weiß: „Gelb ist eine ganz starke Farbe für die Saison.“ Aber auch mit rot, pink und orange liege man in diesem Jahr voll im Trend.

Nicht nur die Menschen merken den Wetterumschwung. Vor allem in der Natur machen sich die warmen Sonnenstrahlen bemerkbar. Der Kleine See ist fast zur Hälfte abgetaut, und das übrig gebliebene Eis trägt nicht mehr viel mehr als ein paar Enten. Spaziergänger können erste Knospen an den Bäumen entdecken, und auch Krokusse und Osterglocken werden nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Ulrike Fritsche betreibt einen Blumenladen auf der Insel. Vor allem Tulpen, Hyazinthen und Primeln kaufen die Leute ein, um den Frühling auch in die eigenen vier Wände zu holen. „Jeder freut sich, dass die kräftigen Farben durchkommen“, sagt sie. Neben den bunten Farben und der Wärme sind für Fritsche auch „die Düfte und Gerüche“ im Frühling wichtig „die kommen bei mir immer noch mit dazu“.

Viele verbringen ihre Mittagspause jetzt schon lieber draußen. So auch Birgit Hehl, die sich auf einer Bank am Seehafen besonders über „die warme Sonne“ freut. Trotzdem wird es noch ein bisschen dauern, bis es richtig warm ist. Auch für Jan Pinkes gehören Frühling und Winter noch irgendwie zusammen: „Gestern Ski fahren und heute ein Eis essen.“ Das schönste für ihn sei aber: „Dass man das Eis schon draußen essen kann.“