Bundesweiter Vorlesetag: Das sind die fünf liebsten Bücher der LZ-Redaktion

Zum bundesweiten Vorlesetag hat die Redaktion der Lindauer Zeitung ihre Lieblingsbücher und liebsten Vorlesebücher aus dem Regal geholt und stellt sie vor. Denn egal, ob den eigenen Kindern oder der Großmutter: Vorlesen macht Spaß, verbindet Generationen und bringt im besten Fall Lust auf mehr Lesen. So ist es zumindest bei den Redakteurinnen und der Volontärin der LZ.

Jeder braucht ein Sams

Barbara Baur: Als Kind habe ich ein Buch nach dem anderen verschlungen. Um ehrlich zu sein: Ich habe die komplette Kinder- und Jugendbuch-Abteilung einer Außenstelle der Stadtbücherei Friedrichshafen durchgelesen. Viele der Helden sind mir ans Herz gewachsen, aber mit einem davon verbinde ich eine ganz besondere Erinnerung: mit dem Sams.

Barbara Baur liebt das Sams von Paul Maar. Angefangen hat es mit dem ersten Band „Eine Woche voller Samstage“. (Foto: Maike Daub)

Die Kinderbuchreihe von Paul Maar dreht sich um ein einzigartiges Wesen. Es hat einen Rüssel, einen wilden, roten Schopf und blaue Punkte im Gesicht. Dazu noch ist es sehr frech. Es trifft im ersten Band „Eine Woche voller Samstage“ auf den braven Herrn Taschenbier – und bringt dessen Leben gewaltig durcheinander. Schließlich kann das Sams dank der blauen Punkte in seinem Gesicht die unglaublichsten Wünsche erfüllen. Aber nicht nur deshalb ist es genau die richtige Begleitung für Herrn Taschenbier. Der überaus anständige und ängstliche Mann bekommt in seiner Gesellschaft mehr Selbstbewusstsein und traut sich immer mehr.

Weil das Sams so unangepasst ist und sich nicht darum schert, was andere denken, spricht es immer klar aus, was es denkt. Es reimt dabei und versteht vieles wörtlich. Das macht die Dialoge unheimlich witzig. Weil das ungleiche Duo gemeinsam lustige und überraschende Abenteuer erlebt, bleibt es spannend.

Zum Vorlesen eignet es sich meiner Erfahrung nach bestens, obwohl man es nicht immer schafft, die Sätze laut zu Ende zu lesen. Meine Mutter und ich haben uns die Bücher in meiner Kindheit gegenseitig vorgelesen – und Tränen gelacht.

Wir müssen heute noch schmunzeln, wenn wir daran denken.

Eines kann ich schon verraten, ohne den Schluss vorwegzunehmen: Am Ende von „Eine Woche voller Samstage“ verschwindet das Sams wieder aus Herr Taschenbiers Leben. Doch es kommt zurück. Von der Reihe gibt es – Paul Maar hat seit meiner Kindheit nachgelegt – inzwischen zehn Bände.

Bunte Ausflüge in die Fantasie

Evi Eck-Gedler: Vielleicht war es jenes Samenkorn, das in meinen Söhnen die Liebe zur Fantasy wachsen ließ: Die Gute-Nacht-Bücher von Erwin Moser, vor allem aber die Geschichten aus der Feder von Janosch sind jener Stoff gewesen, der sie nach dem abendlichen Vorlesen in ihre Träume begleitet hat.

Ein Buch ist besonders heiß geliebt gewesen: „Schnuddel pflanzt einen Gummibärenbaum“. Schnuddel, jene liebenswerte Fantasiegestalt von Janosch, der „kleiner als eine Maus, aber hundertmal größer als eine Mücke ist“, wohnt am Flussufer unter einem Baum und hat zwei besondere Freunde: Kanari und das Schnuddelpferdchen. Und eines ist klar: Auf seine Freunde kann sich der kleine Schnuddel immer verlassen, egal in welches Schlamassel er gerät.

Das passiert gar nicht so selten. Dabei meint es der kleine Kerl immer gut. Er ist neugierig, unternehmungslustig, will Dingen auf den Grund gehen – und ist überzeugt, dass alles gelingen kann, was er an Ideen hat.

Für Kinder im Vorlesealter sind das wichtige Botschaften.

Schnuddel baut ein Wolkenhaus. Er lernt aber auch, dass man Hasen keine Grube graben sollte. Und eines Tages beschließt er, Gärtner zu werden. Schnuddel weiß, man braucht dazu eine Latzhose, eine Schaufel, eine Gießkanne – und Samen. Wieso also nicht einen Gummibärenbaum großziehen? Dann könnte man fleißig naschen.

Ich weiß nicht mehr, wie viele Gummibärchen unsere Kinder im Garten vergraben haben. Ein Baum ist dort nie gewachsen. Schnuddels Abenteuer haben sie trotzdem geliebt, wollten sie wieder und wieder vorgelesen bekommen. Es sind Geschichten einer glücklichen heilen Kinderwelt, in der nicht alles klappt, aber am Ende doch immer gut ausgeht.

Allein auf der Insel

Maike Daub: Wenn man schon als Kind ein Buch nach dem anderen verschlingt, dann muss es eine besondere Geschichte sein, um einem auch nach über 15 Jahren noch im Gedächtnis zu bleiben. Eine solche Geschichte war für mich Scott O’Dells „Insel der blauen Delfine“.

Nicht nur für Kinder, die Delfine lieben, ist die „Insel der blauen Delfine“ eine Reise wert. (Foto: Barbara Baur)

Darin erzählt Karana von ihrem Leben auf einer Insel im Pazifik. Als ihr Stamm die Insel verlässt, bleibt sie allein mit ihrem kleinen Bruder zurück. Nach dessen Tod ist sie jedoch der einzige Mensch auf der Insel. Fast 20 Jahre lang muss sie sich allein durchschlagen, lernt zu überleben und freundet sich mit den tierischen Bewohnern der „Insel der blauen Delfine“ an.

Das Buch ist in mehreren Ausgaben erschienen, eine meiner liebsten ist die von Sauerländer mit Illustrationen von Milada Krautmann. Empfohlen wird es erst ab zwölf Jahren, aber auch jüngere Kinder können sich – wie ich damals – in die Geschichte verlieben. Sie basiert auf der wahren Begebenheit einer jungen Frau, genannt die „Verschollene von San Nicholas“. 1963 hat O’Dell für das Werk den Deutschen Jugendliteraturpreis erhalten.

Aus heutiger Sicht kann und muss man in Frage stellen, wie wahrheitsgetreu O’Dell die Kulturen indigener Völker in seinen Büchern dargestellt hat.

Nichtsdestotrotz ist Karanas Geschichte eine fesselnde Erzählung von Mut, Selbstbewusstsein, Liebe zur Natur und Moral für jede Altersklasse. Da haben also auch die Eltern noch was davon.

Der Zauber des Lesens

Yvonne Roither: Da ich gerne lese, habe ich meinen Kindern immer vorgelesen – und sie mit meiner Begeisterung für Bücher angesteckt. Das passierte einfach so. Ich musste sie nie von der Faszination des Lesens überzeugen. Wie hätte ich ihnen auch erklären sollen, warum gute Bücher einen so gefangen nehmen, dass man die Welt um sich vergisst? Wie es passieren kann, dass man jede freie Minute nutzt, um weiterzulesen, aber gegen Ende des Buches manchmal auch traurig wird, weil es sich anfühlt, als müsste man sich von einem guten Freund verabschieden?

Dieses Buch macht richtig Lust auf Lesen: „Paula und die Wortschätzchen“. (Foto: er)

So etwas kann man nicht erklären, das muss man spüren, dachte ich. Bis ich auf das Kinderbuch „Paula und die Wortschätzchen“ von Jochen Mariss und Dorothée Böhlke gestoßen bin. Als ich es meiner Tochter vorgelesen habe, wusste ich: Genau so ist es, das macht den Zauber des Lesens aus. Und noch was habe ich gelernt: Dass es nie zu spät ist, diese Leidenschaft zu entdecken.

Für Paula sind Bücher kostbare Schätze, Schätze voller Wörter. Sie liebt es, zu lesen, aber auch vorgelesen zu bekommen. Blöderweise soll sie nun die Ferien bei ihrer Oma verbringen, die mit Lesen so wenig am Hut hat wie mit ihrer Enkelin, denkt sich Paula. Das mühsam abgerungene Versprechen der Oma, jeden Tag eine Seite vorzulesen, macht es nicht viel besser.

Paula merkt, dass sich die Oma schwer tut mit Lesen. Aber die hält tapfer ihr Versprechen. Und irgendwann bleibt es nicht bei einer Seite, dann blättert die Oma um, weil sie wissen will, wie es weitergeht. Und von da an verläuft Paulas Besuch bei ihrer Großmutter ganz anders als geplant.

Das liebevolle Buch zeigt, dass sich die Mühen lohnen

, auch wenn es vielleicht am Anfang nicht einfach ist, lesen zu lernen. Dass es die kleine Paula ist, die ihrer Oma zu dieser Erfahrung verhilft, macht den Reiz des Buches aus. Ich verschenke es gern an Erstklässler, in der Hoffnung, dass Bücher für sie auch zu Wortschätzchen werden.

Eine Therapiestunde für meine Großmutter und mich

Ronja Straub: Während der Corona-Pandemie habe ich meiner Großmutter jeden Abend eine Geschichte vorgelesen. Wir leben mehr als 400 Kilometer auseinander – deswegen riefen wir uns immer gegen acht Uhr am Abend an. Wenn ich es mal vergessen habe, dachte meine Oma dran. Dann las ich ihr eine Geschichte aus George Bucays „Komm, ich erzähl dir eine Geschichte“ vor.

Corona-Lektüre für meine Großmutter und mich: „Komm ich erzähl dir eine Geschichte“ von Jorge Bucay sind berührend und lehrreich. (Foto: rst)

Der Autor erzählt von einem Gestalttherapeuten und seinem Klienten, dem er mit Geschichten aus aller Welt Ratschläge fürs Leben erteilt. Bucay bedient sich bei Bhagwans wie bei Buddhas Lehren, begegnet Grimmschen Märchenkönigen und orientalischen Erzählerinnen. Damit gibt der Therapeut seinem Patienten Demian Denkanstöße auf Probleme, die er in seinem Leben hat oder mit denen er sich herumschlägt: Muss ich es immer allen recht machen? Wieso lüge ich manchmal, obwohl ich das gar nicht möchte? Wie kann ich mich selbst mögen?

Schon die erste Geschichte aus dem Buch gefiel meiner Oma und mir so gut, dass wir fast ein bisschen süchtig wurden.

Es geht um einen Elefanten, der an einen kleinen Pflock angekettet verharrt, obwohl er alle Kraft hätte, sich zu befreien. Meine Oma und ich sprachen darüber, dass wir doch manchmal könnten, aber nicht wollen, weil wir unsere Grenzen zu schnell akzeptieren.

Jede einzelne Geschichte brachte meine Oma und mich zum Nachdenken und so hatten wir die Gelegenheit, danach noch darüber zu sinnieren. Am besten fand ich aber, dass meine Oma nach jedem Text noch einen Ratschlag oben drauf setze.