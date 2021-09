Lindauer Bundestagskandidaten in der Mangel: So ist Martin Holderied von der SPD

Martin Holderied wurde am 1. Juli 1990 in Lindenberg geboren. Sein Vater ist CSU-Kreisrat Markus Holderied, der in Reutin und in der Schneebergasse auf der Lindauer Insel Bäckerei-Filialen betreibt. In seiner Jugend spielte Martin Holderied viel Basketball, war Trainer und dann auch Abteilungsleiter des TV Lindenberg. Nach dem Abitur leistete Holderied seinen Zivildienst in einem Kinderhort in Äthiopien. Später studierte er zuerst Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in Bielefeld, dann Internationale Beziehungen und Diplomatie in Den Haag. In den Semesterferien standen entweder Praktika bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit und bei verschiedenen Think Tanks an oder die Arbeit in der Bäckerei seiner Eltern. Derzeit promoviert der 31-Jährige. Holderied ist Sozialdemokrat seit er 17 Jahre alt ist./btw21-li.