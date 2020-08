Bundestagsagbeordneter Brunner stattet Cavazzen-Baustelle einen Besuch ab

Der Cavazzen wandelt sich: Erlebte der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner das alt-ehrwürdige Gebäude bei seinem letzten Besuch noch als ein in die Jahre gekommenes Museum, so überzeugte er sich bei seinem jüngsten Besuch in Lindau vom Fortschritt des Umbaus. Dass das „neue“ Museum Wirklichkeit wird, sei insbesondere dem Einsatz Brunners zu verdanken, schreibt Museumsleiterin Barbara Reil in einer Pressemitteilung. Er habe 2015 für das Projekt einen Zuschuss aus Bundesmitteln in Höhe von 8,7 Millionen Euro erwirkt.

Als sich eine unverhoffte Lücke im Terminkalender auftat, nutzte Brunner diese für einen Abstecher nach Lindau. Oberbürgermeisterin Claudia Alfons und Winfried Hamann, Vorsitzender des Fördervereins Cavazzen und selbst Mitglied der SPD, freuten sich über den spontanen Besuch. Beim Rundgang durch das Innere des Hauses mit Hilmar Ordelheide, Leiter städtischer Hochbau, und Bauüberwacher Florian Weber, überzeugte Brunner sich davon, dass die Millionen aus Berlin im Cavazzen gut angelegt sind.

Der schlechte bauliche Zustand des barocken Stadtpalais trete nach dem Auszug der Museumssammlungen und der Ausführung erster kleiner Abbruchmaßnahmen deutlich zutage, heißt es in dem Bericht weiter. Zugleich lasse sich allerdings auch der Charakter des künftigen Museums erahnen – mit seinem neuen Zugangskonzept, dem offenen Dachstuhl und als Veranstaltungsraum genutzten Gewölbekeller.

Auch das inhaltliche Konzept, erläutert von Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn, habe Brunners Zustimmung gefunden. Als Stadt im Dreiländer-Eck östlicher Bodensee sei Lindau der perfekte Ort, um über drängende Fragen der Gegenwart in Bezug auf Grenzen und Verbindungen nachzudenken. Dieses Thema werde auch im Stadtmuseum künftig eine zentrale Rolle spielen, so Warmbrunn.

Die Projektverantwortlichen dankten Brunner nochmals für sein Engagement: Die Zusage der Bundesförderung sei der Startschuss für die Maßnahme gewesen, die ohne die Millionen aus Berlin sicher niemals möglich gewesen wäre. Der Bund ist Hauptzuwendungsgeber für das „Projekt Cavazzen“, das neben der baulichen Sanierung auch die museale Neugestaltung des Museums und den Bau eines externen Museumsdepots umfasst. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 24,5 Millionen Euro.

Beim Abschied berichtete Brunner von einer besonderen persönlichen Erinnerung, die ihn mit dem Cavazzen verbindet: Der gebürtige Münchner ist in Lindau zur Schule gegangen, und auf der Treppe des Stadtmuseums entstand das Abschlussfoto seines Abiturjahrgangs.