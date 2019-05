Bundespolizei verhindert unerlaubte Einreise

Die Lindauer Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende wieder Menschen an der unerlaubten Einreise gehindert. Die Bundespolizisten verweigerten vier Männern die Einreise, einen Mann leiteten die Beamten an das zuständige Ausländeramt weiter. Ein Osteuropäer musste am darauffolgenden Montag auf dem Luftweg zurück in sein Heimatland. Weiterhin stehen in drei Fällen insgesamt fünf Beschuldigte im Verdacht, sich der Beihilfe zur unerlaubten Einreise strafbar gemacht zu haben.

Wie die Bundespolizei mitteilte, kontrollierte sie am Sonntagabend auf der Lindauer Autobahn ein Auto mit deutschem Kurzzeitkennzeichen, in dem drei Serben saßen. Während Fahrer und Beifahrer gültige Dokumente und einen Wohnsitz in Deutschland hatten, hatte ein Osteuropäer seine erlaubnisfreie Kurzaufenthaltsdauer im Schengenraum längst überschritten. Er musste daher den Rückflug von München nach Belgrad antreten. Am frühen Sonntagmorgen stoppten die Bundespolizisten am Grenzübergang Hörbranz ein Fahrzeug mit deutscher Zulassung, in dem neben dem deutschen Fahrer ein iranischer Staatsangehöriger saß. Der konnte lediglich eine deutsche Aufenthaltsgestattung vorweisen, die ihm nicht die Aus- und Wiedereinreise in die Bundesrepublik gestattet. Die Bundespolizisten leiteten den 24-Jährigen, der sich noch im Asylverfahren befindet, an das zuständige Ausländeramt weiter.