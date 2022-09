Bundespolizei verhindert Schleusung im Fernbus

Die Bundespolizei hat am Samstag, 17. September, am Grenzübergang Lindau auf der A 96 eine Schleusung aufgedeckt.

Wie die Bundespolizeiinspektion Kempten mitteilt, stoppten die Beamten einen aus Rom kommenden Fernbus. Unter den Reisenden waren sechs Männer, die bei der Einreisekontrolle nicht die notwendigen Dokumente vorweisen konnten. Bei der anschließenden Befragung auf dem Bundespolizeirevier in Lindau stellte sich heraus, dass die beiden Busfahrer für Bargeld empfänglich waren und die Migranten so trotz fehlender Dokumente mit nach Deutschland nahmen.

Die Beamten wiesen vier der Männer noch am selben Tag nach Österreich zurück und verhinderten so die illegale Einreise. Zwei der Geschleusten stellten ein Schutzersuchen und wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Gegen die beiden Busfahrer wird wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ermittelt.