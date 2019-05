Bundespolizei verhindert Einreise mit dem Fernbus

Bundespolizisten haben in Lindau wieder mal den Versuch einer unerlaubten Einreise unterbunden. Diesmal handelte es sich um eine nigerianische Familie.

Die Lindauer Bundespolizisten kontrollierten am Grenzübergang Lindau-Zech die Insassen eines Fernreisebusses aus Italien, in dem eine Familie aus Nigeria saß. Der 44-jährige Vater wies sich mit einer italienischen Asylbescheinigung aus. Dieses Dokument legitimierte jedoch nicht seine Einreise nach Deutschland. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Asylantrag des Familienvaters in Italien zudem bereits abgelehnt. Die 33-jährige Mutter legte für sich und das einjährige Kind gültige italienische Papiere vor, die einen Kurzaufenthalt in Deutschland erlaubt hätten. Die Familie strebte jedoch laut Polizeibericht nachweislich einen dauerhaften Aufenthalt in der Bundesrepublik an. Doch dieser Wechsel des Zwecks machte die Einreise unerlaubt. Die Bundespolizisten lieferten den 44-Jährigen nach der Richtervorführung noch am Abend in die Justizvollzugsanstalt Eichstätt in Zurückweisungshaft ein. Die Frau musste mit ihrem Kind nach Österreich zurück.