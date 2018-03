Bundespolizei stoppt gesuchten Drogenkurier

In einem Fernreisebus hat die Bundespolizei am Samstagvormittag einen gesuchten Drogenkurier festgenommen. Der Gambier hatte versucht, ein Kilogramm Marihuana nach Deutschland zu schmuggeln. Zudem lagen gegen den Mann, der mit einem fremden Reisepass unterwegs war, zwei Haftbefehle vor, wie es im Polizeibericht heißt.

Die Bundespolizisten kontrollierten auf der A 96 die Insassen eines Fernreisebusses nach der Einreise aus Österreich. Bei einem Afrikaner zweifelten die Beamten, ob die Person vor ihnen mit der Person auf dem Bild der Reisedokumente identisch ist.

Geschnappter war bereits verurteilt

Der Verdacht, dass der Gambier nicht der rechtmäßige Inhaber der Dokumente sein konnte, wurde durch die Überprüfung seiner Fingerabdrücke bestätigt. Die Beamten stellten sodann auch fest, dass der Mann unter seinen rechtmäßigen Personalien von der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) mit Haftbefehl gesucht wurde. Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes war er bereits zu einer Geldstrafe in Höhe von 283,50 Euro oder ersatzweise 21 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Ein zweiter Haftbefehl lag seitens der Ausländerbehörde Saalekreis zum Zweck der Abschiebung vor. Die Bundespolizisten forderten den Afrikaner daraufhin auf, sein Gepäck an sich zu nehmen und den Bus zu verlassen. Der junge Mann gab an, nur mit Handgepäck zu reisen. Dieses bestand aus einem fast leeren Rucksack. Der Busfahrer erinnerte sich jedoch noch an den Rucksack des Gambiers im Gepäckraum des Busses. In diesem fanden die Bundespolizisten überraschenderweise ein in Folie gewickeltes Päckchen mit über einem Kilogramm Marihuana.

Die Bundespolizisten übergaben den Verdächtigen samt Drogen an den Zoll, der laut Mitteilung dafür zuständig ist. Die Zollbeamten erwirkten am Folgetag bei der Richtervorführung einen weiteren Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Schmuggler und lieferten ihn daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt ein.