Bundespolizei nimmt zwei Gesuchte fest

In den ersten fünf Tagen im Februar Monats hat die Bundespolizei Kempten bei Grenzkontrollen in ihrem Zuständigkeitsgebiet mehrere Haftbefehle vollstreckt. Auch in Lindau-Zech beziehungsweise auf der A 96 griffen die Beamten drei Männer auf.

In Lindau-Zech klickten am Sonntag zweimal zur gleichen Zeit die Handschellen, wie die Polizei schreibt. Gegen einen Busreisenden lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vor. Der Kosovare war wegen Steuerhinterziehung zu rund 700 Euro Geldstrafe oder ersatzweise 25 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Da der 37-Jährige die Geldstrafe nicht begleichen konnte, lieferten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Kempten ein.

Auch für einen weiteren Fahrgast nahm die Busfahrt aufgrund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Heilbronn ein jähes Ende. Der Italiener war wegen Betruges zu einer Geldstrafe von rund 1500 Euro verurteilt worden. Da der 25-Jährige das Geld ebenfalls nicht aufbringen konnte, muss er die nächsten 40 Tage hinter Gittern verbringen.

Bereits am Freitag musste ein 43-jähriger Deutscher nach der Kontrolle auf der A 96 den Lindauer Beamten rund 4200 Euro aushändigen. Andernfalls hätte der Verurteilte eine 50-tägige Haftstrafe antreten müssen. Der Mann wurde wegen Betruges gesucht.