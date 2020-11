Bundespolizei greift zwei verdächtige Busreisende auf

Die Bundespolizei hat am Montagmorgen auf der A96 zwei Migranten trotz gültiger Reisedokumente der unerlaubten Einreise überführt und nach Österreich zurückgewiesen. Einer der Männer hatte laut Polizei einen gefälschten Pass dabei, den er in seinem Reisegepäck gut versteckt hatte.

Lindauer Bundespolizisten kontrollierten zunächst unabhängig voneinander einen syrischen und einen palästinensischen Reisenden am Grenzübergang Hörbranz. Der in den Niederlanden wohnhafte Syrer wies sich mit niederländischen Flüchtlingsdokumenten aus. Der Palästinenser legte seinen palästinensischen Reisepass und griechischen Aufenthaltstitel vor. Damit wären die beiden Männer grenzpolizeilich für einen maximal dreimonatigen Aufenthalt zu touristischen Zwecken in Deutschland berechtigt.

Der Palästinenser, der nur 60 Cent dabei hatte, gab an, auf dem Weg nach Stuttgart und Frankfurt am Main zu sein, um Freunde zu besuchen. Das Geld für die Rückreise nach Griechenland wolle er sich leihen. Während der Befragung mischte sich der vor ihm sitzende Syrer ein. Er gab an, dass sich die beiden bereits vom Mailänder Busbahnhof kennen. Die Reisebekanntschaft plauderte aus, dass der Palästinenser nach seinem Besuch einen dauerhaften Aufenthalt in Dänemark oder den Niederlanden anstrebe.

Die Bundespolizisten ermittelten, dass der 36-jährige Syrer im Zusammenhang mit Urkunden- und Schleusungsdelikten bereits polizeibekannt war und den Palästinenser bei der Reise unterstützt hatte. Sie fanden bei ihm außerdem einen gefälschten schwedischen Reisepass, der in der Verpackung eines Handyladekabels versteckt war. Eigenen Angaben zufolge hatte der Migrant den Pass für 1000 Euro für seinen in Syrien lebenden Bruder gekauft. Beide Männer wurden von der Bundespolizei nach Österreich ausgewiesen, heißt es im Polizeibericht.