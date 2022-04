Bundespolizei greift jugendlichen Straftäter in Lindau auf

Die Bundespolizei hat am Mittwochabend in Lindau einen Haftbefehl gegen einen gesuchten marokkanischen Jugendlichen vollstreckt. Der 17-Jährige, der keinen Ausweis hat, hatte zahlreiche Straftaten begangen und war bereits seit langem untergetaucht.

Lindauer Bundespolizisten kontrollierten den Jugendlichen in der Nacht auf Mittwoch am Bahnhof Lindau-Insel. Der junge Mann führte weder Gepäck noch Reisedokumente bei sich. Die Kommunikation mit dem marokkanischen Staatsangehörigen sei aufgrund der Sprachbarriere schwierig gewesen, heißt es im Polizeibericht. Doch die Beamten konnten durch die Überprüfung der Fingerabdrücke nicht nur die Identität des jungen Mannes feststellen. Sie fanden außerdem heraus, dass nach ihm gefahndet wurde.

Zwei Fahndungsausschreibungen

Gegen den 17-Jährigen lag ein Sicherungshaftbefehl des Amtsgerichts Frankfurt am Main vor. Demnach war der Gesuchte im März 2021 wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls, zumeist in Tateinheit mit Sachbeschädigung, zu einer neunmonatigen Einheitsjugendstrafe verurteilt worden, deren Vollstreckung für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Da der Verurteilte gegen die gerichtlichen Auflagen und Weisungen verstoßen hatte und sein Aufenthalt nicht zu ermitteln war, hatte das Amtsgericht im Juni 2021 einen Haftbefehl erlassen. Außerdem suchte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Erschleichens von Leistungen nach dem Marokkaner.

Unbekannt verzogen

Wie die Bundespolizisten bei ihrer Recherche herausfanden, war der Jugendliche im Oktober 2020 erstmals nach Deutschland eingereist und von der Ausländerbehörde in Frankfurt am Main registriert worden. Bereits zwei Tage später war der Marokkaner, der keinen Aufenthaltsstatus im Bundesgebiet besitzt, unbekannt verzogen. Aufgrund dessen zeigten die Beamten den 17-Jährigen wegen unerlaubten Aufenthaltes an.

Die Bundespolizisten führten den Verhafteten schließlich beim Amtsgericht Lindau vor und lieferten ihn anschließend in die Justizvollzugsanstalt Neuburg-Herrenwörth ein. Die Beamten informierten zudem die Landespolizei sowie die Ausländerbehörde über den Sachverhalt.