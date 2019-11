Bundespolizei greift gesuchten Italiener im Fernbus auf

Zwei Haftbefehle wegen Diebstahls und Körperverletzungen haben dazu geführt, dass die Reise eines 46-Jährigen am Grenzübergang Lindau-Zech ein jähes Ende gefunden hat. Der Mann wurde seit mehreren Jahren von den Behörden gesucht.

Bei einer Einreisekontrolle der Insassen eines Fernbusses überprüften Beamten der Lindauer Bundespolizei am Samstag einen Italiener. Dabei stellten sie fest, dass dieser seit mehr als fünf Jahren gesucht wurde. Dem Mann, der nach eigenen Angaben hier als Pizzabäcker arbeiten wolle, war bereits Anfang 2012 die Freizügigkeit als EU-Bürger durch das zuständige Ausländeramt aberkannt worden, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Gegen den 46-Jährigen lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Krefeld vor, da er im April 2014 nicht zu seiner Verhandlung wegen gemeinschaftlicher, vorsätzlicher Körperverletzung erschienen war.

Der Angeklagte soll im August 2013 in Krefeld einen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und anschließend mit einem Komplizen auf das Gesicht des am Boden liegenden Opfers eingetreten haben. Außerdem sei der Mann im August 2013 vom Amtsgericht Krefeld wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls in zwei Fällen zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden, die zur Bewährung ausgesetzt worden war.

Im Nachhinein sei diese widerrufen und Haftbefehl gegen den Verurteilten erlassen worden, teilt die Polizei weiter mit. Seit August 2015 sei die Staatsanwaltschaft außerdem wegen Verdachts des Wohnungseinbruchs auf der Suche nach dem Mann gewesen. Die Bundespolizisten informierten die zuständige Ausländerbehörde und lieferten den Gesuchten noch am selben Abend in die in die Justizvollzugsanstalt Kempten ein.