Bundespolizei findet im Winter viel Gras

Bundespolizisten haben bei Grenzkontrollen wieder Drogenschmuggel vereitelt und einen mit fünf Haftbefehlen gesuchten Straftäter festgenommen. Dabei haben die Polizisten mehr als 15 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt.

In Lindau haben die Bundespolizisten am Sonntag einen sudanesischen Staatsangehörigen kontrolliert. Dieser konnte nicht nur keine Dokumente vorweisen, sondern war mit fünf Strafvollstreckungshaftbefehlen zur Festnahme ausgeschrieben. Da er die Geldstrafen in Gesamthöhe von mehr als 3000 Euro nicht bezahlen konnte, lieferten die Fahnder ihn in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt ein. Dort verbringt der Sudanese voraussichtlich die nächsten 365 Tage.

Am gleichen Tag nahmen die Beamten eine 39-jährige Deutsche vorläufig fest. Bei der Kontrolle der aus Barcelona kommenden Frau stellten die Polizisten zunächst einen Haftbefehl zur Strafvollstreckung in Höhe von fast 1500 Euro fest. Diese Strafe konnte die Marktredwitzerin zwar begleichen. Weiterreisen durfte die Frau dennoch nicht, da die Bundespolizisten in ihrem Gepäck 2,2 Kilo Marihuana fanden. Für weitere Ermittlungen übergaben die Beamten sowohl die Frau als auch die Drogen an die Zollverwaltung.

Am Montag unterbanden die Kemptener Bundespolizisten abermals einen Drogentransport über die Grenze. Am Grenzübergang Hörbranz nahmen sie zwei nigerianische Staatsangehörige fest, die in ihrem in Fahrzeug fast 14 Kilo Marihuana versteckt hatten. Auch diesen Vorgang übergaben sie nach den ersten polizeilichen Maßnahmen an die Zollverwaltung.