Bundespolizei findet bei Fahrzeugkontrolle Waffen

In der Nacht auf Dienstag, 2. Juli, hat die Bundespolizei bei der Einreisekontrolle am Grenzübergang Hörbranz in einem Fahrzeug diverse Waffen sichergestellt. Lindauer Beamte überprüften die beiden Insassen eines in Deutschland zugelassenen Fahrzeugs auf der BAB 96. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden sie unter dem Beifahrersitz, auf dem ein 34-jähriger Mann saß, griffbereit einen verbotenen Schlagring und ein Kampfmesser mit einer Klingenlänge von 22,5 Zentimetern sowie im Handschuhfach einen Joint, teil die Polizei mit.

In einer Tasche führte der Beifahrer zudem einen kasachischen Reisepass mit, der keinem der beiden Männer zugeordnet werden konnte. Eine plausible Erklärung hatte der gebürtige Kasache nicht. Weiterhin stellten die Beamten in einer Ablage im Fahrerbereich ein in Deutschland zugelassenes Tierabwehrspray sowie im Kofferraum ein aufgeklapptes Taschenmesser fest. Die Beamten stellten die Gegenstände, bis auf das Taschenmesser und das Pfefferspray, sicher und entließen den Sindelfinger anschließend. Der Polizeibekannte muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffen- sowie Betäubungsmittelgesetz verantworten.