Bundespolizei erwischt in Bus und Bahn gesuchte Fahrgäste

Die Lindauer Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende bei Grenzkontrollen im Raum Lindau zwei Reisende erwischt, die wegen diverser Vergehen gesucht wurden. Beide landeten schließlich in Justizvollzugsanstalten, wie die Bundespolizeiinspektion Kempten mitteilt.

Wie die Bundespolizeiinspektion Kempten mitteilt, endete am Sonntagvormittag am Grenzübergang Hörbranz die Busfahrt für einen russischen Fahrgast, der Richtung München unterwegs war. Gegen den 38-Jährigen lagen zwei Vollstreckungshaftbefehle wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung und ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls mit Waffen vor. Außerdem wurde der Mann wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz von verschiedenen Justizbehörden gesucht. Der Mann wurde im Frühjahr 2018 zu einer fünfmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt und sollte außerdem eine Geldstrafe von 1000 Euro bezahlen. Zudem war der Russe Mitte 2019 vom Amtsgericht Augsburg wegen eines gemeinschaftlichen Diebstahls unter Mitführung von gefährlichen Werkzeugen angeklagt worden. Die beiden Täter sollen Ende 2018 Waren im Wert von etwa 250 Euro aus einem Geschäft in Augsburg entwendet haben. Die Beamten lieferten den Mann noch am selben Vormittag in die Justizvollzugsanstalt Kempten ein.

Bereits am Freitagnachmittag hatten die Handschellen der Lindauer Bundespolizisten in einem Regionalexpress geklickt. Dem eingesetzten Zugbegleiter war bei der Fahrscheinkontrolle eine Reisende ohne gültiges Ticket aufgefallen, woraufhin er die Bundespolizei informierte. Bei der Fahndungsüberprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen die ungarische Staatsangehörige ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Schwerin wegen Erschleichens von Leistungen und Körperverletzung vorlag. Demnach war die Frau im Juli 2019 vom Amtsgericht Ludwigslust zur Zahlung einer Geldstrafe von rund 1200 Euro verurteilt worden. Auch die Staatsanwaltschaft Lüneburg war bereits wegen Erschleichens von Leistungen per Aufenthaltsermittlung auf der Suche nach der 48-Jährigen. Da die Ungarin die geforderte Summe nicht aufbringen konnte, lieferten die Bundespolizisten die Frau in die Justizvollzugsanstalt Memmingen ein.