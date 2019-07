Bundespolizei erwischt einen Schleuser

Die Bundespolizei hat am Grenzübergang der Autobahn einen Schleuser gestoppt, der vier Araber nach Deutschland holen wollte. Mit dem Geld wollte der Mann Schulden begleichen.

Bundespolizisten haben das Auto in der Nacht zum Samstag kurz nach dem Grenzübergang Hörbranz gestoppt. Der Fahrer des Kleinwagens, der sich seit Dezember 2015 in Deutschland aufhält und in Nordrhein-Westfalen lebt, wies sich mit einem gültigen Flüchtlingsausweis aus. In seinem Auto saßen aber vier Männer im Alter zwischen 18 und 39, die keine Einreisepapiere hatten.

Der mutmaßliche Schleuser machte in seiner Vernehmung zunächst widersprüchliche Angaben. Schließlich gab der Syrer zu, dass ihm für die Fahrt von Italien nach Deutschland pro Person mehrere Hundert Euro versprochen worden waren. Da er ohne Arbeit ist, brauchte der 47-Jährige, der mit zwei Frauen acht Kinder hat, das Geld. Er durfte nach Abschluss der Polizeiarbeit weiterfahren, muss sich nun aber wegen Einschleusens von Ausländern verantworten.

Die Bundespolizisten wiesen zwei Mitfahrer aus Syrien und dem Irak nach Österreich zurück. Ein weiterer Iraker befindet sich ersten Erkenntnissen zufolge bereits in Slowenien in einem Asylverfahren. Der Mann muss zunächst bei der zuständigen Ausländerbehörde vorstellig werden. Einen Kuwaiter, der ein Schutzersuchen äußerte, brachten die Bundespolizisten zu einer Aufnahmeeinrichtung. Alle vier Männer bekamen eine Anzeige wegen des Versuchs der unerlaubten Einreise.