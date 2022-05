Bundespolizei ertappt polizeibekannten Albaner

Die Bundespolizei hat am Samstagvormittag, 14. Mai, einen albanischen Staatsangehörigen in sein Heimatland zurückgewiesen. Der Mann hatte am Vortag versucht, mit einem geänderten Nachnamen über seine unerlaubte Einreise hinwegzutäuschen, teilt die Bundespolizei mit.

Der Mann legte den Beamten zunächst einen gültigen Reisepass vor. In der Jackentasche führte der 30-Jährige ein Dokument bei sich, aus welchem eine Einreiseverweigerung an der ungarisch-österreichischen Grenze vom selben Tag hervorging. Durch die Überprüfung der Fingerabdrücke stellten die Beamten fest, dass der Mann schengenweit zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben war. Eigenen Angaben zufolge hatte der Mann in Albanien eine Namensänderung vornehmen lassen.

Die Bundespolizisten zeigten den Albaner wegen versuchter unerlaubter Einreise an. Am Folgetag wiesen die Beamten den Südosteuropäer auf dem Luftweg von Memmingen nach Tirana zurück.