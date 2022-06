Bundespolizei deckt am Grenzüberganng Lindau-Ziegelhaus mehrere Schleusungen auf

Zwischen Mittwoch und Freitag hat die Bundespolizei am Grenzübergang Lindau-Ziegelhaus, auf der A 96 sowie am Bahnhof Lindau-Reutin vier Schleusungen aufgedeckt. Die Beamten lieferten einen der mutmaßlich Geschleusten am Folgetag in Zurückweisungshaft ein. Das teilt die Polizei mit.

Am Freitagnachmittag stoppte die Bundespolizei in der Kontrollstelle auf der BAB 96 ein mit fünf Serben besetztes Auto mit österreichischer Zulassung. Die Fahrzeuginsassen konnten sich ordnungsgemäß ausweisen, jedoch waren die österreichischen Aufenthaltstitel der 38-jährigen Frau sowie des 20-jährigen Sohnes bereits abgelaufen. Die Polizisten verweigerten der Fahrgemeinschaft nach der Anzeigenaufnahme die Einreise.

Kleintransporter fällt Beamten auf

Am Donnerstag fiel bei einer Kontrolle ein Österreicher auf, in dessen Kleintransporter sich noch fünf Menschen aus Jordanien, Syrien und Palästina befanden. Sie konnten keine entsprechenden Dokumente vorweisen, waren aber bereits bei den deutschen Ausländerbehörden registriert worden.

Die Beamten entließen den mutmaßlichen Schleuser später auf freien Fuß und leiteten alle Personen an die für sie zuständigen Ausländerbehörden weiter. Lediglich ein 21-jähriger Syrer landete in der Abschiebehaftanstalt Eichstätt. Er soll nach Malta überstellt werden.

Zwei Familien müssen nach Österreich zurück

In einem Euro-City Richtung München wiesen die Beamten eine afghanische Familie ohne Ausweispapiere zurück: Die musste nach Österreich zurückkehren.

Am Mittwoch war ebenfalls eine Familie abgewiesen worden, diesmal mit irakischer Staatsangehörigkeit. Diese konnte gültige griechische Flüchtlingspässe vorweisen, planten laut Polizei aber wohl einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland – mit den Dokumente ist allerdings ein maximal dreimonatiger touristischer Aufenthalt möglich. Sie erhielten deswegen auch noch eine Anzeige wegen Visaerschleichung.