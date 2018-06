BUND spendet der Stadt Lindau eine Linde

Vor etwa zwei Jahren hat den Vorsitzenden der Kreisgruppe, Erich Jörg, der Anruf von Christiane Hoepke erreicht, die den Wunsch äußerte, der Stadt Lindau über den Bund Naturschutz (BN) einen Baum zu schenken. Gesagt, getan. Daraufhin nahm der BN mit der Stadtgärtnerei Kontakt auf und bot ihr diese Baumspende an. Allerdings nahm das Schicksal eine traurige Wende, wenige Wochen später verstarb die potenzielle Spenderin.

Allerdings hatte sie vorgesorgt: sie überraschte die Kreisgruppe mit einem großzügigen Vermächtnis, aus dessen Mitteln die Baumspende im Sinne der Erblasserin an die Stadt Lindau gehen konnte. Am 16. Mai wurde die Linde schließlich vor der Villa Marmon am Giebelbach gepflanzt.