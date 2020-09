BUND plädiert für Variante III

In einer Pressemitteilung nimmt die Kreisgruppe Lindau (Bodensee) des BUND Naturschutz in Bayern e. V. (BN) kritisch Stellung zur Bürgerinformationsveranstaltung der Deutschen Bahn AG und der Stadt Lindau zum Thema „Erschließungsstraße im Giebelbachviertel“. Der BN zeigt sich darin enttäuscht über die Bürgerveranstaltung der Deutschen Bahn und der Stadt Lindau. „Tatsächlich hätte sich die Kreisgruppe mehr Bürgernähe gewünscht“, heißt es in der Pressemitteilung.

Bürgernähe sei aber alleine schon dadurch konterkariert worden, dass eine der vier präsentierten Lösungen knapp sieben Tage später schon durch einen Stadtratsbeschluss ultimativ auf den Weg gebracht werden solle, schreibt der BN. Alle Fragen, die Anbindungen oder Abhängigkeiten angrenzender Gebiete betreffen, seien in der Veranstaltung ausgeklammert worden. Damit sei auch klar, wieviel Einflussmöglichkeit und Mitgestaltungsfreiheit dem Lindauer Bürger in diesen neuralgischen Punkten hier und zukünftig wirklich zugestanden würden.

Zu den einzelnen Varianten schreibt der BN: „Die Variante I entlang des Bodenseeufers maximal scheint einer Verkehrsplanung des vergangenen Jahrhunderts entsprungen zu sein, sodass jede weitere Abwägung darüber obsolet ist. Die von der Stadt favorisierte Variante II westlich der Tennishalle durch die Kleingärten wird von der Kreisgruppe klar abgelehnt. Die pro-argumentative Ausführung der Nutzung vorhandener Wege und Straßen trifft auf den minimalsten Teil der Trassenführung im Bereich der Anbindung Wackerstraße zu. Tatsächlich fallen bei dieser Variante nicht nur die massiven Baumfällungen ins Gewicht, sondern auch der Landschaftsschutz und das Landschaftsbild würden durch die geplante Trassenführung im Uferbereich massiv beeinträchtigt.“

Und weiter schreiben die Naturschützer: „Darüber hinaus würde dies ein deutliches Mehr an versiegelter Fläche in diesem sensiblen Gebiet bedeuten. Die sich dabei harmonisch in das Landschaftsschutzgebiet (LSG) einfügenden Kleingärten mit dem jetzigen Baumbestand stellen eine im Stadtbereich wichtige „Grüne Lunge“ und Naturrückzugsraum dar. Eine Trassenführung in diesem Bereich steht dem §26 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) entgegen, der alle Handlungen untersagt, die den Charakter des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen oder den Zustand des Gebietes verschlechtern. Die Trassenführung würde damit einer Amputation eines Gliedes des westlichen der fünf ins Stadtgebiet reichenden grünen Finger bedeuten.“

Die bei der Veranstaltung angeführte Argumentation eines geringen Eingriffes in Natur-und Landschaftsbild entspreche „absolut nicht den Tatsachen“, schreibt der BN weiter. „Ich möchte jeden Lindauer Bürger dazu auffordern, sich das Gelände vor Ort anzusehen, um sich ein eigenes Bild von den geplanten Baumaßnahmen zu machen“, so Maximilian Schuff, stellvertretender Kreisvorsitzender des BN.

Auch stelle das betroffene Gebiet einen wichtigen Naherholungsraum dar. Wie wichtig diese städtischen Grünbereiche seien, zeige sich nun in der gegenwärtigen Corona-Krise in Zeiten einer eingeschränkten Bewegungsfreiheit, so Schuff weiter. Daher bedeute der Erhalt des LSG in diesem Bereich nicht nur Natur- sondern auch Menschenschutz. Tatsächlich müsse dieser städtische Landschaftsschutz-Grüngürtel eher erweitert als reduziert werden. Die Variante IV (Einbahnstraße aus Kombi Giebelbachstraße und Heckenweg) erübrige sich aus der Sicht des Bund Naturschutz.

Daher bleibe aus der Sicht des BN nur die Variante III. Der BN bekräftigt daher nochmals die Forderung der Erschließung des Giebelbachviertels durch den Heckenweg. „Es gibt aus unserer Sicht“, so Schuff weiter, „nichts, was gegen diese Variante spricht“. Natürlich sei diese in der Durchführung nicht einfach. Sie erfordere quasi „chirurgische Feinarbeit“, schreibt der BN. Die von der Stadt angeführte Mindeststraßenbreite könne „sicher nicht in der Gesamtlänge, aber doch in vielen Teilen erreicht werden“. Die angeführten Richtlinien der Mindestbreite seien Richtlinien und nicht in Stein gemeißelte Wahrheiten, insbesondere wenn aufgrund des LSG keine andere Möglichkeit bestehe.

Denkbar sei für den BN auch ein verkehrsberuhigter Bereich in diesem Abschnitt des Heckenweges: „Es ist nicht immer zwingend nötig, dass Fuß- Rad- und Autoverkehr räumlich getrennt werden. Wenn die angeführte Mindestbreite so notwendig wäre, so kann man die Verkehrsführung an anderen Stellen ebenso hinterfragen.“ Im Übrigen, so der BN weiter, werde an vielen anderen Stellen zur Verkehrsberuhigung künstliche „Bremser“ in Form von Blumenkübeln aufgestellt oder künstliche Engstellen geschaffen. Am He-ckenweg wären diese Hilfen zur Verkehrsberuhigung schon vorhanden.

Unklar bleibe, „ob die vorweggenommene Präferenz der Stadt Lindau nicht eher einer baulichen Entwicklung im Bereich des Bürgermeister-Thomann-Weges durch die GWG geschuldet ist“.

Wie einem LZ-Bericht zum Abbruch des Gebäudes Nummer zwölf zu entnehmen gewesen sei, plane die GWG, das abgebrochene Vierfamilienhaus durch einen Neubau mit 15 Wohneinheiten zu ersetzen. Nachdem die GWG in diesem Bereich weitere Immobilien besitze, stelle sich für den BN die Frage, „ob hier mit einer ähnlichen Bebauung zu rechnen ist und dies ein Erwägungsgrund für die Stadt Lindau ist“.

Der BN betont, „dass an dieser Stelle eine schonende Erschließung sowie Bebauung unabdingbar ist“. Daher sei die Erschließung des Giebelbachviertels nur durch den Heckenweg zur Wackerstraße in Betracht zu ziehen.