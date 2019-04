Bund Naturschutz lehnt neue Halle am Lindauer Golfplatz als Umweltsünde ab

„Der Bau der Halle am Schönbühl ist rechtlich nicht zulässig.“ Davon ist der Vorsitzende des Bund Naturschutz im Kreis Lindau, Erich Jörg, überzeugt. Und so fordert er mit umfangreicher Begründung eine planerische und naturschutzfachliche Überprüfung – weil nach seiner Ansicht der Lindauer Bauausschuss den Antrag für diese Halle vor dem Hintergrund unvollständiger und falscher Angaben der Verwaltung genehmigt hat. Auch die Bunte Liste will das Thema Golfclub-Halle noch einmal diskutieren – denn die Forstverwaltung habe den Neubau nun abgelehnt, wie Stadtrat Uli Kaiser schreibt.

Der Bauausschuss hat das Vorhaben des Golfclubs Lindau-Bad Schachen Anfang April mit sieben zu vier Stimmen genehmigt. Allerdings unter dem Vorbehalt, dass Forstamt und Untere Naturschutzbehörde dem offiziell zustimmen. Zum Zeitpunkt der Sitzung hatte die Stadtverwaltung nur von mündlichen Aussagen gesprochen.

Doch die Forstverwaltung „hat den Neubau nun abgelehnt“, wie Kaiser schreibt. Deswegen beantragt die Fraktion der Bunten, den Punkt erneut im Bauausschuss zu beraten, und zwar „unter Berücksichtigung einer Überbauung der Stellplätze im Bereich der Bodenseeresidenz beim Schloss Schönbühl“, wie es im Brief an die Stadt und OB Gerhard Ecker heißt.

Für den Bund Naturschutz ist klar: Dieses Bauvorhaben darf nicht genehmigt werden. Umfangreich schildert der Kreisvorsitzende Jörg in seinem Widerspruch, wie er die Situation rund ums Clubheim des Golfclubs sieht und warum dort keine zusätzliche Halle errichtet werden dürfe. So erinnert er daran, dass der jetzt als Bauplatz ins Auge gefasste Bereich bis Mitte der 90er-Jahre eine Waldlichtung gewesen ist. „Dann diente er den Golfern als Ausweichparkplatz, wurde vergrößert, befestigt und teilweise mit Bitumen versehen“, schreibt Jörg.

Dabei habe die Stadt Lindau doch vom Golfclub verlangt, dass diese Fläche bis Juni 2000 wieder in den alten Zustand als Holzlagerplatz versetzt werden sollte. „Offenbar wurde der Vollzug nicht überwacht“, bedauert der Naturschützer. Und hegt den Verdacht: „Geschah das alles etwa aus einem strategischen Denken heraus, um einer zukünftigen Bebauung den Weg zu ebnen?“

Parkplatz ist „von ausgemachter Hässlichkeit“

Klar ist für den Bund Naturschutz: „Der Golfclub ist weder ein landwirtschaftlicher noch ein forstwirtschaftlicher Betrieb und damit nicht privilegiert.“ Dass die Stadtverwaltung den geplanten Neubau der Golfer als „sonstiges Vorhaben“ einstuft, das im Einzelfall genehmigungsfähig sei, kann Jörg auch nicht nachvollziehen: Die gesetzliche Vorgabe, dass ein solches Vorhaben beispielsweise „öffentlichen Belangen wie Landschafts- und Naturschutz“ nicht widersprechen darf, sei am Schönbühl nicht gegeben: „Da beginnen die aus unserer Sicht massiven Bedenken.“

So hält der BN-Kreisvorsitzende die geplante Maschinenhalle für überdimensioniert – weil sie in den Plänen größer aussehe als das Clubhaus. Und einen baulichen Bezug zu diesem gebe es auch nicht, denn der Neubau soll etwa 400 Meter weiter entstehen.

Dabei ist jener Platz im Wald „nach unserer Ansicht nicht bebaubar“, wie Jörg schreibt. Zwar sei der jetzt dort bestehende Parkplatz, auf dem der Golfclub die Halle bauen will, „gewiss von ausgemachter Hässlichkeit“. Doch die neue Maschinenhalle „übertrifft in ihrer Störwirkung die Parkplatzwüste um ein Vielfaches“, ist Erich Jörg überzeugt. Für ihn wäre dieser Neubau ein weiterer Beleg für die Zersiedelung der Hügellandschaft am Schönbühl. Die Eigenart der Landschaft dort und deren Erholungswert würden damit deutlich eingeschränkt, so der Brief des Bund Naturschutz.

Da nun zudem das Forstamt den Hallenneubau ablehne – unter anderen wegen der Gefahr von Sturmschäden, weil die Halle sehr nah an den Waldrändern geplant sei –, muss der Beschluss des Bauausschusses von Anfang April „dringend überprüft werden“, fordert der Bund-Naturschutz-Vorsitzende.