BUND Naturschutz ist auf der Gartenschau in Lindau vertreten

Seit Wochen bereitet die Kreisgruppe Lindau des BUND Naturschutz ihren Auftritt bei der Lindauer Gartenschau vor. Die Ideenschmiede für die verschiedenen Projekte ist abgeschlossen, Förderanträge genehmigt – jetzt geht es an die Umsetzung, erklären die Organisatoren.

Die Gestaltung des Gartenschaugeländes, auf dem sich die Kreisgruppe des BUND Naturschutz (BN) präsentiert, wird in den nächsten Tagen und Wochen sichtbar Gestalt annehmen. Was man nicht sehen kann, sind die vielen laufenden Vorbereitungen, um das Gelände mit Leben zu füllen. Wechselausstellungen, Vorträge, Mitmachaktionen und Beiträge zum Bunten Klassenzimmer sind geplant.

Immer samstags sind Kinder mit Eltern und Großeltern eingeladen, mit Naturmaterial kreativ zu werden. Vom Schwemmholz bis zur Baumrinde, Mobiles, Masken oder Windlichter – hier darf jeder ein Schmuckstück gestalten und mit nach Hause nehmen. Aber auch der Nisthilfenbau für Insekten und Vögel ist im Programm. Und ein Tag für Naturkosmetik oder Bienenwachstücher steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Diese Mitmachaktionen werden von ehrenamtlichen Helfern des BN angeleitet und betreut..

Dienstags werden Kitas oder Schulen zu zweistündigen Entdeckertouren am Tümpel und im Reich der Insekten willkommen geheißen oder können sich zur Rallye „Oase Stadt“ anmelden. Die Tierwelt im Gartenteich und die Insekten auf der Wiese stehen dabei im Mittelpunkt. „Es wird sogar einen Schmetterlingszuchtkasten zur Beobachtung der Entwicklung vom Ei, zur Raupe und Puppe bis zum Schmetterling geben“, verrät Geschäftsführerin Claudia Grießer vom BN.

Im Pavillon des BUND Naturschutz warten monatlich wechselnde Ausstellungen auf viele Besucher: Eine neue Ausstellung über den Bodensee wird es geben, die Gebietsbetreuerin Isolde Miller hauptverantwortlich entwirft. Das Leben und die Bedeutung von Stadtbäumen oder wilde Pflanzen im Gartenraum werden vorgestellt, aber auch Negativbeispielen in der Gartengestaltung kommt der BN bei „Tatort Garten“ auf die Spur. Mit der Moorausstellung schließt der Reigen. Begleitend wird es Vorträge geben.

Im Juni plant die Kreisgruppe noch einen Stadtbaumwettbewerb, parallel zur Stadtbaumausstellung. Dabei möchte sie Lindauer Bürger dazu aufrufen, ihren Lieblingsbaum auf öffentlichem Gelände zu fotografieren, heißt es in der Mitteilung. Der häufigste fotografierte Baum wird dann zum „Stadtbaum der Gartenschau“ und wird prämiert. Unter den eingesandten Fotos wählt eine Jury die drei schönsten Bilder aus, die Preisverleihung wird unter Schirmherrin OB Claudia Alfons Anfang Juli stattfinden.

„Mit dem Stadtbaumwettbewerb möchten wir aus der Gartenschau heraus wirken und die wichtige Bedeutung der Stadtbäume im Siedlungsbereich für die Verbesserung von Luft und Klima hervorheben“, so der stellvertretende Vorsitzende der BN-Kreisgruppe Maximilian Schuff. „Lieblingsbäume“ sollen Wertschätzung erfahren und zukünftige Beachtung in der Stadtplanung finden, erklärt der BN in der Mitteilung.