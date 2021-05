Bund Naturschutz äußert Bedenken zur „Erweiterung Lindaupark“

Der Bund Naturschutz in Bayern (BN) äußert in einer Stellungnahme zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Erweiterung Lindaupark“ Bedenken an der Planung. Die Umwelt- und Naturschützer beziehen sich dabei auf die Punkte Verkehr, Klima und Artenschutz.

Mit der Erweiterung der Verkaufsfläche wird laut BN eine weitere Zunahme des ohnehin stark verkehrlich belasteten Bereichs rund um den Berliner Platz billigend in Kauf genommen, ohne wesentliche Verbesserungen durch den ÖPNV einzubeziehen. 500 zusätzliche Wohnungen sind im Bereich des Vier-Linden-Quartiers geplant, was ebenfalls zu einer deutlichen Zunahme des Individualverkehrs führen wird, heißt es in der Stellungnahme. Die zusätzliche Erweiterung des Lindauparks (Zunahme durch Kunden- und Lieferverkehr) führe in der Summe unweigerlich zu einem drohenden Verkehrskollaps. Knapp 800 Zufahrten und 800 Abfahrten werden für die Ausfahrt Lindaupark/4-Linden-Quartier auf die Kemptener Straße im Verkehrsgutachten prognostiziert. Eine weitere Ampelanlage in der Kemptener Straße ist geplant. Dies wird laut der BN-Prognose zu Stoßzeiten zu einem Rückstau bis zum Berliner Platz führen, der sich auf die Zu- und Abfahrten in Richtung Friedrichshafen und Bregenz massiv auswirken wird. Der BN fordert daher ein schlüssiges Fahrrad- und ÖPNV-Konzept, welches den motorisierten Individualverkehr erfolgreich reduzieren hilft. Der BN begrüßt in diesem Zusammenhang den Bau eines Fahrradparkhauses, das eine Entlastung des individuellen Autoverkehrs unterstützt.

In puncto Klima sollte die Stadt Lindau laut BN alles daransetzen, dass sich hier keine lokale Hitzeinsel entwickelt, und nach ihrem eigenen Klimakonzept handeln. Als Negativbeispiel nennt der BN die Inselhalle, wo durch die Bebauung eine starke Aufheizung der Umgebung erfolge. Das soll sich laut den Umweltschützern nicht wiederholen. Es gelte, auf eine verstärkte Durchgrünung mit Bäumen zu achten. Hier ist auf dem Vorplatz des Lindauparks noch ein deutliches Potential an zu entwickelnder Fläche. Ebenfalls zur Verminderung der Hitzeentwicklung an den sonnenexponierten Flächen sollte – so heißt es weiter – ein starkes Augenmerk auf eine Begrünung der Fassaden gelegt werden. Der BN schlägt zahlreiche einheimische Kletterpflanzen vor, die sich hier anbieten und zur Reduktion der Wärmeentwicklung, zur Luftverbesserung durch Sauerstoffproduktion und Anfeuchten der Umgebungsluft beitragen könnten. „Fassadenbegrünung setzt sich in der modernen Stadtplanung immer mehr durch“, schreibt der BN.

Die in der Artenliste vorgeschlagenen Baumarten enthalten laut BN mehrere nichtheimische Baumarten, die „einem botanischen Garten gut anstehen“: Tulpenbaum, Lederhülsenbaum, Amberbaum und Trompetenbaum, sie stammen aus Nordamerika; Sternmagnolie und Schnurbaum kommen aus Japan und der Eisenholzbaum aus dem Iran. Die Herkunft der Himalaja-Birke braucht nicht erklärt zu werden. „Sie alle mögen zwar hübsch anzusehen und gerade auch im Trend sein was das immer extremer werdende Stadtklima angeht. Zur Stärkung der heimischen Artenvielfalt – aus dem erfolgreichen Artenvolksbegehren erwächst auch ein Auftrag an die Kommunen– tragen sie aber nur eingeschränkt bei“, so die Kritik. Der BN empfiehlt daher eine Korrektur der Pflanzliste und empfehlen die Pflanzung heimischer Arten, allenfalls Kastanie und Platane (längst etablierte Stadtbäume, die aus dem Mittelmeergebiet kommen) wären denkbar. Ansonsten seien in der Artenliste noch ausreichend einheimische Arten genannt.