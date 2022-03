BUND lädt zu Exkursion in Reutiner Bucht

Wer Lust auf Entdeckungen im Naturschutzgebiet Reutiner Bucht hat, kann am Mittwoch, 6. April, an einer Exkursion des BUND mit Gebietsbetreuerin Isolde Miller teilnehmen. Die Teilnehmer erfahren mehr über das Gewässer und seine Bewohner, die Pflanzenwelt im Wasser und an Land, die Geologie und den Naturschutz. Im Mittelpunkt stehen bei der Exkursion der Schutz seltener Brutvögel im Schilfgebiet, futtersuchende Watvögel im Schlick und die notwendige Ruhe zur Jungenaufzucht. Im Schutzgebiet wurde auch ein Naturbeobachtungssteg geschaffen, der es ermöglicht, ohne Störung die Tiere zu sehen und auf den See zu blicken. Der BUND bemängelt, dass es immer wieder Verstöße gegen das Betretungsverbot des Uferbereiches gibt. Deshalb will die Gebietsbetreuerin auch sensibilisieren. Treffpunkt für die etwa zweistündige Exkursion ist um 17 Uhr am Anfang der Ladestraße bei der Bahnunterführung.