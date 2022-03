Bürgerpreis würdigt Ehrenamt in Kunst und Kultur

Auch in diesem Jahr zeichnet der Bayerische Landtag mit dem Bürgerpreis herausragendes ehrenamtliches Engagement im Freistaat aus. „Bühne frei für das Leben! Ehrenamtliches Engagement für gesellschaftliches Miteinander durch Kunst und Kultur“ lautet das diesjährige Motto.

Der schwäbische Landtagsabgeordnete Eric Beißwenger (CSU) ruft in einer Pressemitteilung zur Bewerbung auf: „Der Bürgerpreis richtet sich an ehrenamtliche Initiativen, die Menschen in Bayern durch Musik, Theater, Tanz oder bildende Künste zusammenbringen und damit einen Beitrag zum Zusammenwachsen der Gesellschaft leisten.“ Die Bewerbungsfrist laufe bis zum 1. Mai. Im Fokus der Auszeichnung soll dabei weniger die künstlerische Qualität von Projekten stehen. Entscheidend sei der Beitrag für das gesellschaftliche Miteinander.

Die Preisträger werden von einem Beirat unter dem Vorsitz von Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) ausgewählt. Der Bürgerpreis ist mit insgesamt 50 000 Euro dotiert. Eine Teilausschüttung des Preisgelds bleibt laut der Mitteilung vorbehalten. Zudem kann das jeweilige Preisgeld auch in Teilsummen auf mehrere Preisträger aufgeteilt werden. Das Preisgeld ist zweckgebunden und für die Förderung des prämierten Projekts oder dessen Fortentwicklung einzusetzen.