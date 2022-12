Bürgermeister und Touristiker sprechen über die vergangenen Tourismusjahre

Bei der diesjährigen Tourismuskonferenz des Landkreises Lindau tauschten sich Teilnehmer aus Politik und Tourismus im Kurhaus Scheidegg über die vergangenen beiden Saisons aus und nahmen das Jahr 2023 in den Blick, wie es in der Pressemitteilung des Landkreises heißt.

Rund 40 Vertreter aus den Gemeinden vom Westallgäu und dem Lindauer Bodensee konnten zur inzwischen zehnten Tourismuskonferenz des Landkreises Lindau begrüßt werden, heißt es. „Zwar hatten wir die letzten zwei Jahren keine Gelegenheit eines solchen persönlichen Austausches, doch der Tourismus stand in dieser Zeit nicht still und es wurden wieder viele Projekte umgesetzt“, wird Marina Kluge, Leiterin des Fachbereiches Kreisentwicklung, in der Mitteilung zitiert.

So seien im Westallgäu im Rahmen eines Leader-Projektes vier Premium-Spazierwanderwege und drei Premium-Wanderwege gestaltet und durch das deutsche Wanderinstitut zertifiziert worden. Die Wege seien im Mai 2022 eröffnet worden.

Auch das Thema Digitalisierung sei wieder im Fokus gestanden. Die Homepage des Lindauer Bodensees erhielte beispielsweise ein neues Gesicht und wurde mit neuen Templates ausgestattet, die eine flexible und moderne Gestaltung erlauben. Zudem konnten die Anwesenden eine VR-Brillen ausprobieren, also eine Brille, mit der man in eine virtuelle Realität gebracht wird. Sie zeige Touristen und Einheimische laut Mitteilung spielerisch die touristischen Kernthemen des Landkreises Lindau. Außerdem sei das komplette Rad- und Wanderwegenetz auf Qualität überprüft worden. Die Kommunen arbeiteten auch an der Optimierung des Wanderwegenetzes.