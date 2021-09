Bürgerforum diskutiert mit interessierten Bürgern über Hartplatz

In der kommenden Stadtratssitzung am Mittwoch wird zur Debatte gestellt, ob der Hartplatz in Zech weiterhin als Parkplatz für Autos und Wohnmobile dienen soll. Noch im Winter versicherte die Stadtverwaltung, dass der Hartplatz nur eine Interimslösung ist und nur bis zum Ende der Gartenschau als Parkplatz genutzt wird.

Schon vor der Stadtratssitzung lädt das Zecher Bürgerforum am Montag, 20. September, um 19 Uhr, in das Mehrgenerationenhaus/Treffpunkt Zech ein. Dort will der Sprecher des Bürgerforums, Roland Manz, mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern über die derzeitige Situation und die Zukunft des Hartplatzes sprechen.