BürgerEnergie eG optimistisch mit neuem Vorstand

Nach zehn wirtschaftlich erfolgreichen Jahren zog die BürgerEnergie Stadt-Land-See eG positive Bilanz: Alle vier Photovoltaik-Anlagen mit bis zu 100 kWp Leistung auf Dächern in Stadt und Landkreis Lindau übertrafen auch in 2020 die Erwartungen deutlich und lieferten zuverlässig Gewinne ab. So konnten die 40 anwesenden Genossenschaftsmitglieder auf der Generalversammlung eine Dividendenausschüttung von weiteren 70 % beschließen. Damit sind seit der Gründung insgesamt 100 % als Dividende an die Mitglieder zurückgeflossen.

Eine wichtige Zäsur gab der Aufsichtsratsvorsitzende Hubert Mark bekannt: Aus gesundheitlichen Gründen scheidet Herr Joachim Seitz aus dem Vorstand aus. Mark würdigte Seitz als „wesentlichen Initiator zur Gründung der Bürgerenergie eG und als umtriebigen und kreativen Ideengeber im Vorstandsamt“. Sein technischer Sachverstand bildete wesentliche Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg. Die Versammlung bedankte sich bei Herrn Seitz mit kräftigem Applaus für die ehrenamtliche Tätigkeit.

Neu in den Vorstand berufen wurden Matthias Kramer und Daniel Obermayr. Bei ihrer Vorstellung wurde deutlich, dass sie sich in ihren Schwerpunkten und Erfahrungen bestens zum Wohl der Genossenschaft ergänzen werden. Peter Trettel, der das Amt seit der Gründung der Genossenschaft überaus effektiv mit Herrn Seitz zusammen ausgeübt hat, wird noch bis zur nächsten Generalversammlung als Vorstandsvorsitzender aktiv sein. Im Aufsichtsrat wurden die Herren Joachim Weber und Bruno Witzigmann einstimmig wiedergewählt.

Für den „Ruhestand“ von Herrn Seitz hatten die Aufsichtsräte allerdings einen besonderen Wunsch: Die Genossenschaft möchte zu Testzwecken eine Balkon-Anlage installieren, über deren Leistung und Zuverlässigkeit Herr Seitz zukünftig berichten soll. Die gesammelten Erfahrungen aus diesem Pilotprojekt kommen dann allen Mitgliedern zugute und sollen zur Nachahmung anregen.

Nun hofft die BürgerEnergie eG, dass die neue Bundesregierung die Hürden für erneuerbare Energien massiv abbaut und so der neuen Vorstandschaft zusätzlichen Schub für lokale Projekte im Raum Lindau gibt. Aktive Unterstützung für eine nachhaltige Energiewende haben die Mitglieder bereits zugesagt.