Bürger erhalten Anrufe von falschen Polizeibeamten und falschen Enkeln

Im Raum Lindau ist es am Dienstag zwischen 11.15 und 22.50 Uhr zu einer Flut von Anrufen von falschen Polizeibeamten und Enkeltrickbetrügern gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden insgesamt acht Bürgerinnen und Bürger im Alter von 58 bis 90 Jahren angerufen, vorwiegend Frauen. Laut den Betroffenen wurde die Geschichte von Einbrechern aus der Nachbarschaft erzählt, die vor der Polizei flüchten konnten. Weiter hieß es, dass nun mit einem Einbruch im Haus oder Wohnung zu rechnen sei. In einigen Fällen meldeten sich aber auch vermeintliche Familienangehörige oder Enkel, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden und dringend Geld benötigen würden.

Auffällig dabei ist laut Polizei, dass alle Angerufenen im Telefonbuch stehen. Zum Glück erkannten alle Personen die Betrugsversuche, legten auf und verständigten die richtige Polizei.